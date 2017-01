Espoir sur le front des anti-douleurs : les avancées des neurosciences permettent d’espérer un monde où les traitements ne riment plus avec la dépendance ou les overdoses

Atlantico : Des recherches menées par Trevena, un laboratoire pharmaceutique américain, ont permis de mettre au point un nouveau médicament qui est en cours de test, l'Oliceridine. Il s'agit d'un anti douleur plus puissant que la morphine, mais dépourvu de ses effets secondaires les plus dangereux. Quelle est le principe d'action de cette molécule ? En quoi se distingue-t-elle de la morphine ? Quel pourrait-être son champ d'application ? Cette molécule est elle d'ores et déjà l'étude en France ?

Stéphane Gayet : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé de classer les médicaments analgésiques (médicaments qui suppriment ou atténuent les douleurs, sans modifier de façon importante l’état de conscience, à la différence des narcotiques qui provoquent un sommeil artificiel ou narcose) en trois niveaux appelés paliers.

Le palier I s’adresse aux douleurs faibles à modérées, le palier II aux douleurs modérées à intenses et le palier III aux douleurs intenses à très intenses.

Les douleurs ayant résisté aux produits des paliers I et II nécessitent la mise en route d'un traitement opiacé (palier III). Mais, pour les douleurs initialement très intenses, on peut d'emblée débuter par le palier III. Les opiacés sont les dérivés de l’opium. Ce dernier est directement issu du latex du pavot somnifère ou Papaver somniferum. La morphine est le principal alcaloïde (c’est-à-dire une substance azotée basique et insoluble dans l’eau, produite par un végétal) de l’opium. Elle est la chef de file des analgésiques opiacés, c’est le produit de référence (quant à l’héroïne, il s’agit d’un dérivé semi-synthétique de la morphine : elle a autrefois été utilisée comme analgésique, mais ne l’est plus). Les analgésiques de palier III ne doivent pas être réservés aux seuls malades cancéreux : leur prescription est uniquement conditionnée par l'intensité de la douleur (pourtant, un traitement par la morphine est encore, pour beaucoup de personnes, synonyme de mort et de situation irréversible). Il existe une très grande variabilité d’un individu à l’autre des doses nécessaires pour soulager les douleurs et il n’y a aucune limite supérieure définie a priori. En principe, si la morphine est prescrite selon les règles, il n'y a pas de risque de toxicomanie (addiction) ; il faut insister sur ce point. En France, la prescription d'opiacés nécessite l'utilisation d'ordonnances sécurisées et doit être rédigée en toutes lettres, y compris les chiffres indiquant la posologie (dose), sans dépasser la durée légale de prescription de chacun d'eux (7, 14 ou 28 jours selon le produit).

La morphine a une excellente activité pharmacologique, mais ses effets secondaires gênent son utilisation. Ce sont : la constipation qui est constante, les nausées et les vomissements qui surviennent chez un tiers des patients lors de la mise en route du traitement, la confusion ou les hallucinations qui peuvent nécessiter de diminuer les doses ou d’associer un neuroleptique, la somnolence en début de traitement qui correspond à un sommeil récupérateur en rapport avec une dette de sommeil due à la douleur, ainsi que la rétention d'urine (globe vésical) qui est relativement fréquente, en particulier chez le sujet âgé. En revanche, la dépression respiratoire, tant redoutée, n'est pas à craindre avec le schéma thérapeutique recommandé (augmentation progressive des doses). De la même, façon l’addiction (toxicomanie) à la morphine n’est pas le fait de sa seule utilisation thérapeutique, du moins quand elle est prescrite selon les règles.