L’ère des politiques zombies : ils sont sur les plateaux télé et se maintiennent dans les sondages mais la probabilité qu’ils se fassent élire est devenue infime. Pourquoi sont-ils encore là ?

ATLANTICO : Que ce soit François Hollande qui, selon Le Point, a demandé à ses troupes de "se tenir prêt", Nicolas Sarkozy qui garde une place importante dans le cœur d'une certaine droite comme en atteste les sondages, la scène politique et médiatique est souvent occupée par des politiques qui n'ont plus véritablement d'avenir mais qui s'appuie sur une base militante historique forte. On pourrait dire la même chose de Marine Le Pen qui semble avoir atteint un plafond après sa déroute du débat de l'entre deux tours, ou même de Jean-Luc Mélenchon qui a montré ses limites avec les affaires récentes.

Qu'est-ce qui explique que se maintiennent ces "politiques zombies", qui semblent agir comme s'ils avaient un avenir politique mais qui dans les faits ne peuvent plus rassembler suffisamment largement pour prétendre à un avenir politique différent de celui qu'il connaissent aujourd'hui ?

Jean PETAUX : En tout premier lieu il faut souligner que le phénomène n’a rien de nouveau. Les partisans de l’Empereur Napoléon ont d’abord espéré son retour de l’Ile d’Elbe avec ferveur. Ils ont bien fait puisque cette « résurrection politique » est d’ailleurs effectivement advenue. Même après l’exil-déportation à Saint-Hélène, en un lieu d’où, objectivement, tout retour en Europe était exclu, ceux qui étaient restés fidèles à l’Empereur, les Grognards, les « Demi-soldes », ont cru encore à une renaissance. Ils l’ont tellement attendu que dans les esprits de leurs enfants et petits-enfants, le seul nom de Louis-Napoléon Bonaparte (le neveu) évoquait, à lui seul, le rétablissement de l’Empire. Jusqu’à ce que le grand Victor Hugo mette un terme à la confusion et compare l’Empereur, le seul, le vrai à « Napoléon-le-Petit », enterrant ainsi le second sous la légende du Premier.

Autre exemple, bien plus récent, qui date de plus de 70 ans. Quand le Général de Gaulle quitte subitement la présidence du Gouvernement provisoire de la République en janvier 1946 et part « traverser le désert » à Colombey-les-Deux-églises, les « barons du gaullisme » (Debré, Soustelle, Chaban, Palewski, Foccart et d’autres) n’ont de cesse d’œuvrer pour le retour du « l’Homme du 18 Juin » alors que la grande majorité des acteurs politiques du moment, qui vont être les dirigeants de la IVè République, sont soulagés de voir le Général se retirer des affaires. Il faudra 12 années et les intrigues du « Plan Résurrection » à compter du 13 mai 1958 pour que de Gaulle retrouve les allées du pouvoir.

D’autres plus tard ne connaitront pas cette fortune : impossible pour Giscard de retrouver son fauteuil élyséen ; impossible aussi pour Sarkozy… impossible à dire demain pour Hollande. Pour autant une telle hypothèse n’est pas à exclure, en vertu d’une règle simple en politique : tout est possible même l’impossible. Une des explications qui peut être apportée à ces figures « politiques zombies » comme vous les nommez c’est la nostalgie qu’elles inspirent, la mémoire d’un temps révolu et conçu, relativement, comme meilleur que le présent et surtout préférable à un avenir sans elles.

Une autre cause peut être trouvée dans le fait que la personnalité ainsi en « vacances d’un retour au pouvoir » développe des qualités intellectuelles qui plaisent même à ses adversaires. Et quand le même acteur retrouve les ors des palais présidentiels ou ministériels, de nouveau la réalité reprend ses droits : tel « sectaire » redevient « sectaire », tel « clivant » se refait « clivant ». Un des exemples les plus fameux sous la Vè République a été celui d’Alain Peyrefitte. Tout le temps qu’il a été ministre (à l’Information où il était un « commissaire politique » zélé, obtus voire brutal ; à l’Education où il n’a rien vu venir de la crise de Mai 68 ; à la Chancellerie de 1978 à 1981 avec un projet de loi « Sécurité et Liberté » qui fit l’unanimité des humanistes contre lui, il a été détesté de tout ce qui comptait en France d’intellectuels, d’universitaires, de journalistes, d’avocats et même de magistrats. Quand il n’a plus été membre d’un gouvernement il a été choyé et applaudi. Ses analyses ont été presque toujours présentées comme visionnaires, sa trajectoire de Normalien Supérieur vantée et mise en avant. Et les ouvrages qu’il a alors publié (« Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera » ou « Le Mal français » voire « C’était de Gaulle ») ont été salués comme de grands livres par une critique, de droite comme de gauche (surtout de gauche d’ailleurs) unanime et enamourée. Alors que Tout Paris savait qu’il n’avait écrit ni la totalité de « La Chine » ni celle du « Mal français »…).

Une dernière variable peut être évoquée. On pourrait la nommer le « modèle Mélenchon ». Les observateurs, les militants, ses amis, ses adversaires, ses concurrents, qui connaissent tel ou tel acteur politique parce qu’il fréquente de longue date les différents terrains du « circuit » n’ignorent rien de ses traits de caractère, de ses foucades, de sa violence symbolique éventuelle (tout comme d’un autre, nul n’ignorait son addiction au sexe par exemple…). Mais un phénomène de cécité psychique collective, une sorte d’illusion généralisée, frappe tout le monde. Pour partie on feint de penser qu’il ou qu’elle a changé. Que ces traits comportementaux ont bien existé mais qu’ils appartiennent à une autre partie de la vie de telle ou telle personnalité politique. D’autant que celle-ci parle bien, parle fort, avec conviction, talent et qu’une partie de l’auditoire veut y croire en récusant du même tout ce qui pourrait porter atteinte justement aux qualités plus espérées d’ailleurs que vérifiées. Donc même si la « vedette politique » semble totalement démonétisée parce qu’elle a révélé, crûment, son « seuil de Peter », qu’elle a montré au monde son absence de nerfs et de courage (tant il est vrai qu’hurler à la face d’un dépositaire de l’autorité n’est en rien courageux si on dispose d’une autorité symboliquement et politiquement supérieure bien que juridiquement infondée), il se trouvera toujours des fidèles, des inconditionnels, pour prendre sa défense. Finalement le « zombie politique » n’existe que grâce au soutien du public qui l’intronise ainsi et entretient la flamme de son hypothétique résurrection. Jusqu’à l’absurde parfois.