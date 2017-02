Ensemble pour la France ! L'appel d'un collectif d'associations de quartiers populaires après l'affaire Théo

Dix jours après la brutale interpellation du jeune Theodore à Aulnay-sous-Bois, la banlieue gronde toujours et menace de s’embraser. Bien sûr, l’étincelle en fut la violence policière ici même où en 2012, Hollande nous exhortait à "avoir de grands rêves, de grandes ambitions et pousser les murs". Mais ces émeutes sont surtout révélatrices de l’échec patent de la politique de François Hollande et de son gouvernement en direction des habitants des quartiers populaires. Entre l’appel à lutter contre les violences policières signé par le petit monde intello-bobo et la promenade du président de la République vantant à Aubervilliers la "garantie jeune" le nouveau RMI jeune sauce hollandaise, nous, responsables associatifs et acteurs de la société civile, appelons et réclamons l’enracinement de la République, toute la République et rien que la République dans nos territoires de France afin que chaque Français devienne artisan d’un futur choisi plutôt que spectateur d’un avenir subi.

L’heure des choix approche. Dans 2 mois, nous serons tous appelés à voter pour élire le prochain président de la République. Tous, c'est-à-dire tous les citoyens, quel que soit l’endroit où ils vivent, quartiers chics ou quartiers chocs. Ces derniers, forts de 3.7 millions d’électeurs potentiels, viennent de s’inscrire massivement sur les listes électorales à la faveur des primaires de droite et de gauche. L’élection présidentielle de 2017 sera cruciale : les promesses non tenues de la gauche durant 5 ans ont fait d’énormes dégâts et les attentes, comme les défiances, sont considérables.

La victoire de la gauche en 2012 fut pourtant porteuse d’un immense espoir, tant les promesses ont été foisonnantes pour des territoires doublement frappés par la crise économique et sociale qui a durement frappé la France et l’UE.

On nous avait promis la fin des inégalités entre les territoires. On nous avait promis le grand soir de la réussite scolaire, partout où la République peine à s’enraciner, pour tous les enfants, d’où qu’ils viennent et surtout pour les plus modestes d’entre eux. On nous avait juré qu’avec la gauche, tout serait différent. Las. 5 ans après, l’échec de ce quinquennat en direction des territoires en difficulté est cinglant : des inégalités aggravées à l’école, un taux de chômage des jeunes de plus de 42%, une concentration de la pauvreté conjuguée à une insécurité croissante.

Depuis 5 ans, les socialistes au pouvoir nous ont placés sous perfusion d’un vil assistanat, pour soulager leur conscience, en nous enfermant dans un relativisme culturel indécent, en nous persuadant que nous pouvions nous émanciper en dehors de la laïcité, en remettant en cause l’égalité des sexes et en refusant que des femmes s’attablent sur les mêmes terrasses de café que les hommes !

On a acté l’idée d’une société multiculturelle pour mieux nous assigner à une identité et à une adresse. Plutôt que de lutter contre la concentration des étrangers, on a préféré parler de lutte contre les discriminations, en nous noyant toujours plus dans une idéologie victimaire de l’exclusion. Le droit de vote des étrangers, énième promesse socialiste non tenue, fut un subterfuge de remplacement sans lendemain.