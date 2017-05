Les enclaves aisées : points d’appui du vote Macron dans la France périphérique

Loin de s’opposer, ces deux constats montrent que le clivage « gagnants/perdants » ne se décline pas uniquement à l’échelle régionale mais également à un niveau plus local, ce qui confirme la puissance de ce phénomène, qui fonctionne dans les régions de l’ouest - moins réceptives au vote FN - comme sur la façade est du pays - où ce vote est plus ancré historiquement -, à l’exception de certaines enclaves.

1- Bourgogne : La Côte de Nuits vote Macron et la plaine Le Pen

C'est le cas par exemple de la micro-région de la Côte de Nuits et des Hautes-Côtes de Nuits dans le département de la Côte d'Or. Ce terroir est béni des dieux et l’on y produit des vins réputés mondialement. Localement, on y trouve une population qui bénéficie de la mondialisation, avec un niveau de vie très confortable. Lorsque l'on quitte le coteau pour retourner dans la plaine, les retombées économiques de cette situation privilégiée se dissipent rapidement à quelques kilomètres seulement de distance de cette enclave, ce qui n'est pas sans conséquence sur les comportements électoraux.

Au cœur de ce vignoble prestigieux, Emmanuel Macron réalise ainsi au second tour près de 65% des voix, et son score diminue plus on s’en éloigne, pour tomber à 42,3% et être minoritaire à trente kilomètres de là. À l’inverse, Marine Le Pen réalise seulement 35,3% au cœur du vignoble, 42,4% à dix kilomètres, 45,4% à vingt kilomètres, et devient largement majoritaire (57,7%) à trente kilomètres.

Des situations d’enclaves aisées comparables à la Côte de Nuits en Bourgogne s'observent également dans le Sancerrois par exemple. Marine Le Pen n’atteint en effet que 27,4% au second tour à Sancerre et son score est également très contenu dans les communes voisines de Verdigny (28,2%) et Bué (28,6%) qui bénéficient de l’activité viticole et touristique autour de ce vignoble réputé mondialement. Les résultats grimpent ensuite à 38,3% et 43,4% à Ménetou-Râtel et Veaugues, un peu plus distantes et à 49,3% à Gardefort et 50,9% à Bannay, villages situés à une quinzaine de kilomètres, Marine Le Pen ayant obtenu des scores très élevés dans la plupart des communes rurales du Cher.

On retrouve également des « microclimats » favorables à Emmanuel Macron dans les stations de ski en Savoie et Haute-Savoie, qui ont beaucoup moins voté pour Marine Le Pen que les communes situées dans le fond des vallées et qui ne bénéficient pas de la rente de "l'or blanc".