En finir avec De Gaulle… et vite

Au fond, notre couteux Etat providence n’a jamais été réformé. Tout juste relifté. Les gaullistes le protègent comme un fétiche et la gauche comme un totem. Alibi idéal pour éviter de réformer le pays, le pacte gaullo-résistancialiste est pourtant le creuset des drames hexagonaux : "l’Etat nurserie", la surpuissance des syndicats, le paritarisme et les milliards gaspillés la formation, professionnelle, l’énarchie, l’interventionnisme public, les 22% de fonctionnaires quand la moyenne européenne se situe vers 15%...

Et si de Gaulle était allé trop loin, après guerre, dans son pacte avec les communistes ?

Pour comprendre les atermoiements du modèle social français, il faut remonter à sa genèse : le Conseil National de la Résistance. Créé en 1943 pour coordonner les mouvements de Résistance intérieure, il rédigea un programme de reconstruction de la France en mars 1944. Elaborée sous la pression des communistes, cette plateforme était ultra-étatiste. Son préambule précisait :"Nous réclamons ( …) la direction de l’économie et le retour à la nation de tous les grands moyens de production, de l’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques". Il faut dire que dans le plus grand secret, De Gaulle entretenait depuis des mois une correspondance avec Léon Blum. Dans ses lettres, l’ancien chef du Front populaire incitait le Général à travailler sur un programme commun à toutes les forces de résistance. L’un et l’autre désavouaient le libéralisme d’avant-guerre. De Gaulle avait enchanté les mouvements de résistance proches du PCF lorsqu’il avait clamé : "On réfléchit sur les causes de la guerre, qui sont à chercher au-delà de Hitler, du côté de la crise de 1929, de la dépression et de la faillite du libéralisme".

Cette proximité entre le gaullisme historique et le communisme intéresse peu les historiens qui ont pris l’habitude d’évacuer le sujet par une formule passe-partout : "à l’époque, le PCF était incontournable". Certes. Mais De Gaulle n’est il pas allé trop loin en laissant les communistes élaborer les fondements de la nouvelle France retrouvée ?

Car la connivence entre De Gaulle et le communisme stalinien est bien antérieure au CNR. Il apparait que dès le mois de juin 1941, le Général demanda à ses proches d’engager des relations diplomatiques avec l’URSS de Staline. De Gaulle insista : surtout pas un mot aux alliés de la France. Staline n’avait-il pas mené quelques mois plus tôt une politique d’annexions brutales et sanglantes ? Une partie de la Pologne (partagée avec Hitler), la Finlande, les trois Etats baltes, la Bessarabie, la Bucovine du nord… Le 25 juin 1941, sans en parler aux Britanniques donc, le Général de Gaulle fit passer un message secret à l’ambassadeur soviétique en Turquie, dans lequel il affirmait vouloir "nouer des relations directes avec le gouvernement soviétique". De Gaulle proposa un accord politique à Staline. Il mena ces tractations dans le dos de Churchill qui n’envisageait alors qu’une alliance de circonstance avec l’URSS. Fort logiquement, les Alliés souhaitaient limiter leur soutien à Staline à une aide économique et militaire et refusaient -malgré les pressions soviétiques répétées- tout accord politique qui reviendrait à passer l’éponge sur la trahison du pacte germano-soviétique, et à légitimer les conquêtes soviétiques qui ont suivi.