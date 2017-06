EN DIRECT : Marine Le Pen espère un groupe "au cours des prochains mois"

En découvrant les résultats de ce deuxième tour des législatives, on ne peut s'empêcher de penser qu'avant de clore ce long cycle électoral à rebondissements multiples, les électeurs ont voulu s'en offrir un petit dernier avant "la fermeture": ils ont corrigé leur vote du premier tour, afin d'apporter un rééquilibrage à la composition annoncée de l'Assemblée Nationale, et d'atténuer le score de LRM .

Avant d’évoquer le cours de bourse, il faut s’arrêter sur le développement de l’entreprise, son marché et ses perspectives…les « marchés » ont souvent la réputation d’être déconnectés de la réalité mais dans le cas de LVMH, les résultats tangibles de l’entreprise leur ont donné raison.

En Marche triomphe ce soir, même si ce triomphe est plus limité qu'attendu. Voici quelques bonnes raisons de s'en réjouir. Surtout quand on n'a pas voté Macron aux présidentielles.

A l'occasion de la nouvelle édition du salon du Bourget, qui commence ce lundi, les Etats-Unis et la Russie vont se voir confrontés à la concurrence brésilienne sur le marché des avions de transport tactiques. Une première depuis de nombreuses années.

Ce jour est une journée historique. Je me devais de la célébrer.

Lors de leur rencontre du 13 mai écoulé, la première ministre britannique et le président français ont annoncé un "plan d'action très concret de lutte contre la propagande terroriste en ligne" - confortant ainsi l'opinion européenne dans l'idée que l'islamisme, aujourd'hui, et plus encore demain, se combattait dans le monde numérique.