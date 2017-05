Emmanuel Macron : ce que nous réserve un quinquennat placé sous la double inspiration Obama / Hollande

Atlantico : La scénographie de la soirée au Louvre était très mitterrandienne mais le discours lui largement inspiré de celui de Barack Obama de 2008. A quoi pourrait mener ce "yes he can" à la française alors que les conditions de la victoire de Macron sont très différentes de celles d'Obama , l'adhésion au projet étant beaucoup plus faible pour Macron comparativement à Obama ?

Eric Verhaeghe : Je trouve votre comparaison assez cruelle, parce qu'en dehors de l'Obamacare, je ne suis pas bien sûr que le mandat Obama ait laissé un souvenir impérissable, ni aux Etats-Unis, ni au reste du monde. Obama était un magnifique produit de communication, extrêmement bien construit, mais qui n'a pas brillé par une vision véritablement novatrice. Souvenez-vous des atermoiements du Congrès sur le budget fédéral, et vous retrouverez toute la difficulté d'Obama à gouverner. Si je vous suis, Macron en ferait encore moins, et réformerait encore moins qu'Obama?

C'est évidemment un sujet d'angoisse que vous nous mettez sur la table. Je crois qu'il est encore un tout petit peu tôt pour trancher le sujet, dans la mesure où les législatives ne sont pas passées. Tout dépendra de l'existence ou non d'une majorité parlementaire. Sur ce point, Macron a une vision verticale de la politique, contrairement aux apparences. Il a la conviction que la politique locale se fait à Paris, ce qui n'est pas prouvé. On verra, de toute façon, ce que donneront les investitures aux législatives jeudi. Mais... laissons faire et regardons, car beaucoup de combinaisons différentes, y compris contradictoires, sont possibles.

Jean Petaux : Je suis plus que réservé sur une comparaison poussée entre le Barack Obama de 2008 et l’Emmanuel Macron de 2017. En revanche la comparaison avec François Mitterrand et la cérémonie d’investiture de 1981 est à la fois légitime et inattendue. La surprise est venue du fait que la soirée électorale de victoire (de « vraie victoire », pas celle de qualification pour le second tour) oscille généralement, selon les années et les candidats, entre la « grosse teufe » populaire teintée de revanche politique et la soirée de victoire de coupe de France. Je ne parle pas du 12 juillet 1998, soir de victoire de Coupe du Monde où, selon la formule célèbre de Thierry Roland : « Quand on a connu ça on peut mourir… ». Hier soir, au contraire on a eu droit à une « cérémonie du Panthéon by night » avec steadicam, solitude parfaitement scénographiée du futur chef de l’Etat, ombre portée sur le sol de la Cour Carrée. Le lieu lui-même se prêtant totalement à cette « écriture » télévisée tout comme la « cathédrale républicaine » de la rue Soufflot (le Panthéon) résonnait parfaitement avec la geste mitterrandienne fascinée par les morts et leurs tombeaux. Si Gérard Miller était moins obsédé et fasciné par la figure de Mélenchon, son dernier objet transitionnel politique, il aurait même pu dès ce matin nous gratifier d’un jeu de mots tout lacanien : « son quinquennat, le nouveau président l’ouvre au Louvre ». La question qui se pose ici est la suivante : « Pourquoi avoir voulu solenniser à ce point une telle soirée généralement festive, voire people, voire bon enfant ? ». On peut estimer qu’il y a eu d’abord un impératif de sécurité empêchant le tout nouvel élu de se prendre un bain de foule comparable à celui de Chirac en 1995 montrant un Alain Juppé en train de manquer se faire écraser contre Chirac par une foule de supporters déchainés. On peut aussi comparer par rapport à la soirée électorale de mai 2002 où, bien qu’réélu avec 82% des suffrages Chirac refusa de faire une fête ostentatoire place de la République, où il vint prononcer sur scène un discours inaudible et où la pluie se chargea d’envoyer tout le monde au lit. Dans le cas de 2002 comme dans celui de 2017, la famille Le Pen était challenger du vainqueur. On peut aussi considérer qu’Emmanuel Macron a compris une chose essentielle dans l’art de gouverner : son corps est bien double. Pour parler comme Ernst Kantorowicz qu’en philosophe ricoeurien Emmanuel Macron connait bien. Il y a le corps physique du roi et le corps politique, le corps presque « magique » du roi. Ce corps-là dans une « monarchie présidentielle » où le chef de l’Etat vient de recueillir sur son nom plus de 20,7 millions de voix, où, en proportion il a recueilli avec 43,63% des inscrits plus que Hollande en 2012 (39,08% des inscrits) ; Sarkozy en 2007 (42,68%) ; et même Mitterrand en 1981 (43,16%) et juste un tout petit moins que Giscard en 1974 (43,73%), ce « corps symbolique du roi » est forcément l’objet d’une mise en scène qui n’a rien de banale et de normale. D’autant, encore une fois, que rapportée au nombre des inscrits, contrairement à ce que l’on entend dire aussi bien dans les rangs du FN que dans ceux de la France insoumise, Emmanuel Macron, n’en déplaise à ses détracteurs, bénéficie d’une forte légitimité électorale que la hausse spectaculaire des bulletins blancs (6,35% par rapport aux inscrits, 8,51% par rapport aux votants) et nuls (2,21% des inscrits, 2,96% des votants) vient tout juste ternir.

Sur la question de l’adhésion au projet et la comparaison par rapport à Obama il faut être très prudent dans la démarche. Depuis hier soir un chiffre circule sur toutes les antennes, répété à l’envi par tous les adversaires d’Emmanuel Macron : « 61% des personnes qui ont voté pour lui ne souhaitent pas qu’il ait une majorité absolue à l’Assemblée nationale le 18 juin prochain au soir ». Mais c’est l’inverse qui serait très surprenant. Si on pouvait comparer le chiffre des réponses obtenu sur une question identique en 2002, 2007 et 2012, on pourrait mesurer le décalage avec celui de 2017. La comparaison est pour l’heure difficile sans cet élément. En revanche ce que l’on a pu mesurer (et c’est toute la différence par rapport à l’élection présidentielle américaine où il n’y a qu’un seul tour et où, donc, par définition l’adhésion au projet est bien plus forte) c’est que seulement 24% de ceux qui se sont exprimés au premier tour de 2017 ont voté pour le « projet Macron »… Ce sont donc 76% et non pas 61% qui n’ont pas adhéré au projet du futur président. Et encore sans doute moins si l’on retire des 24% du premier tour ceux qui voté pour lui en fonction du « vote utile » et non pas du contenu de son programme et ceux qui n’ont rien lu du tout de son projet mais qui ont juste aimé son style… ou celui de son épouse ! En 2002, quand Jacques Chirac a obtenu plus de 82% des voix au second tour, il a recueilli moins de 20% des suffrages exprimés sur son projet présenté en son nom personnel au premier tour qui a eu lieu le fameux 21 avril 2002 et encore s’agissait-il là du meilleur score obtenu par les 16 candidats qui s’étaient présentés à cette élection. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’adhésion au président sortant n’était pas massive… Donc, méfions-nous tout simplement des premières caractérisations des adhésions (ou non) aux propositions formulées en début de mandat avant ou après les discours inauguraux… Elles ont une valeur prédictive très relative sur les futurs votes aux législatives à venir. Et, surtout, elles ne sont pas destinées à durer ou à disparaitre plus longtemps que ces mêmes discours tout à la fois convenus, qui tiennent plus de l’exercice de style que du grand texte de philosophie politique.