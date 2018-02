Embouteillages de livreurs : les villes confrontées à l’explosion de commandes en ligne

Bien que le commerce en ligne ne représente encore qu'une faible part du commerce de détail, la forte progression enregistrée ces dernières années a conduit à une montée en puissance des services de livraisons dans les grandes métropoles. Quels sont les chiffres de cette progression en France, et quelles sont les attentes en ce qui concerne l'avenir ?

Corinne Ropital : Le e-commerce en France a généré un chiffre d’affaire de 72 milliards en 2016[1]. Avec 8% du commerce de détail[2], la part du B2C peut sembler « anecdotique ». Mais la croissance à 2 chiffres (15% en 2016) rend compte de l’ampleur du phénomène. Acheter par internet est entré dans les mœurs.

37 millions de Français ont d’ores et déjà franchi le pas. Ils ont réalisé en moyenne 28 transactions en 2016. L’enquête IAU montre que 9 internautes franciliens sur 10 achètent en ligne.

Tous ces achats ne génèrent pas de flux physiques. Quoiqu’il en soit, 460 millions de colis ont été générés en France par le B2C, en 2016, soit 10 millions de plus qu’en 2015...la barre du milliard d’envois devrait être atteinte en 2020[3]. Cette croissance impacte donc la filière logistique. Des expressistes indiquent que le flux B2C progresse de 30% dans leur activité, en nombre de colis. Le revenu associé augmenterait de 8% par an d’ici 2020[4].

Quels sont les défis urbains auxquels sont confrontées les grandes villes, Paris en l’occurrence ?

Dans ce contexte de croissance, les métropoles sont confrontées à de nombreux défis, liés au « dernier kilomètre », à la logistique urbaine. Par exemple, les consonautes montrent une forte préférence pour la livraison à domicile. A chaque colis correspond un point de livraison. Les tournées augmentent avec le nombre d’arrêts. Les livraisons s’individualisent et se parcellisent. Ensuite, il y a la question du délai. La livraison en 24 heures est une « norme ». Des offres proposent une mise à disposition du produit le jour de la commande, voire dans l’heure. Qui plus est, le nombre de références disponible online est pléthorique.

Tout cela pose question en termes de circulation, de lieux de livraison – les aires de livraison - et de lieux logistiques. Ces enjeux existaient avant l’arrivée du e-commerce. Mais celui-ci confirme le besoin de prendre en compte la logistique dans l’aménagement et le développement économique du territoire.

Livrer des individus, toujours plus vite, de plus en plus de références nécessitent plusieurs types d’outils logistiques interconnectés, allant de la méga plateforme de 100 000 m² à la boîte aux lettres de quelques cm³.

La logistique a connu un desserrement en Île-de-France et une disparition progressive de du centre de la métropole. En 40 ans, la surface d’entreposage en région capitale a progressé de 40% au total mais diminué de 9% en petite couronne[5].