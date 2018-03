Droits des femmes : ces impasses dans lesquelles s’enfoncent tant de batailles actuelles

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes de ce 8 mars, et à l'opposé d'une démarche actuelle qui semble vouloir opposer les deux sexes dans un objectif égalitaire, que pourraient faire les femmes pour elles-mêmes, tout en respectant ce même objectif ? ​

Viviane de Beaufort : De fait, et j’en ai encore eu un exemple sidérant lors d'un déjeuner ce jour consacré à l’apport de la mixité dans les Conseils d'Administration, et plus largement les espaces de direction. Quelques-uns commencent à exprimer de manière violente une opposition face à cette accélération de la mixité. Je cite : « Clairement, on est la génération sacrifiée, celle des hommes de 48 ans... Les femmes nous passent devant à cause des objectifs assignés par la direction. Tout ça pour affirmer une image Women friendly et répondre aux impératifs de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ».

Premièrement, les femmes doivent déjà, me semble-t-il, assumer le fait que globalement il y a un « rattrapage » : quotas, objectifs etc. et ne pas se poser de questions sur les circonstances qui font qu’elles sont promues, nommées etc. Les hommes se posent-ils ces questions ?

Deuxièmement, la question est celle des compétences mais aussi des comportements de leader : pas de revanche à prendre à l’égard de la gent masculine, travailler donc son rapport à l'autre comme individu, peu importe le genre (ou l’âge ou l’origine bref ...), il faut pacifier. On est dans le même camp que celui de l’avenir de notre équipe, département, business unit, entreprise, groupe, etc…

Enfin, plus particulièrement à l’égard des autres femmes : tendre la main, mentorer des plus jeunes ou/et en être sponsor - aider avec son propre réseau à être dans la transmission.

Bref ne pas sombrer dans le complexe de l´imposteur, ni dans la revanche. On avance et en mode collectif. Je pense sincèrement et mes travaux sur la relation des femmes au pouvoir l’ont vérifié qu’elles sont le plus souvent moins dans l’ego et le pouvoir vertical, donc plus apte à jouer collectif, embarquer tout le monde, inclus les hommes sur des valeurs et en même temps du concret.

Dans quelle mesure la loi pourrait ne pas être le meilleur outil pour changer les mentalités ? En dehors de ces solutions "par la loi" qui ne semblent pas toujours adaptées, quelles seraient les moyens de parvenir à des changements de mentalité permettant justement d’arriver à une situation plus équilibrée ?

La loi, aucune loi (et c’est une juriste qui parle) n’a jamais pu à court terme modifier une culture et/ou les mentalités. Elle crée une modification parfois brutale de situation lorsque cela est jugé nécessaire. Elle doit être comprise dans ses objectifs et respectée.

C’est l'éducation, la pédagogie, qui permettent la remise en cause des stéréotypes et des biais cognitifs et ça met plus de temps ... Donc, attention à l'éducation des tout petit, aux messages véhiculés à l'école, en famille etc. Attention aux stéréotypes véhiculés par les médias, les livres d’écoles etc. Attention aux impératifs sexués : « Tu es un garçon, tu ne pleures pas et plus tard tu seras responsable et maître de ta famille ». Attention aux stéréotypes sur le genre des métiers, aux projections sur l'ambition.