Droite techno : pourquoi le gaullisme a généré sa propre incapacité à se renouveler

L'échec de la formation majoritaire à droite lors du dernier scrutin présidentiel marque indéniablement un moment important dans l'histoire de la Cinquième République. L'éviction des Républicains, lointains héritiers de l'UNR, parti fondateur du régime, et du PS, celui de sa consolidation pacifique, ne saurait rester sans conséquences profondes. Mais plus encore, la dispersion de l'électorat, si elle se confirme lors des élections législatives de juin, pourrait nous amener vers une parlementarisation des institutions contre laquelle ce même régime avait pourtant été tout spécialement conçu.

Un tel paradoxe pose question.

Pluralisme :

Il faut ensuite se poser la question de la pertinence initiale d'une figure présidentielle monopolisant la légitimité politique au sein du gouvernement. L'impossibilité du gouvernement de coalition sous la Cinquième République (dont certains peuvent se réjouir s'ils n'ont rien de mieux à faire) manifeste surtout un problème de cohabitation des personnalités qui existe également au sein des partis politiques. Il faut d'ailleurs préciser que ce problème s'est résolu d'une manière différente à gauche et à droite. Les uns ont choisi la cohabitation des courants, ce qui est très différent d'une cohabitation des personnes, puisqu'un courant est par essence subalterne au parti et statique (son existence est établie), tandis qu'une cohabitation de personnalités vise au pouvoir en général et se cristallise dans une rivalité dynamique. Le représentant d'un courant voit son existence assuré par le fait qu'il permet au parti d'agréger un électorat spécifique, sans que le programme qui l'y autorise puisse constituer une plate-forme générale en vue des élections (les écologistes ont fait leur fond de commerce de cette nécessité qu'a le PS de voir toutes ses clientèles internes représentées). Les éléphants du PS, qui font au mieux de très bons ministres mais toujours de mauvais présidents, parce qu'il est difficile de les départager et qu'ils manquent généralement d'une dimension nationale, sont le produit typique et symptomatique de cette forme d'organisation collégiale. La candidature de Benoît Hamon, lâchée par les réformistes, incarne à cet égard le déraillement de ce système.

Le conflit interne, du côté de la droite républicaine, s'est vécu sous le paradigme de la lutte à mort. Qu'il y ait ou non en son sein une personnalité à l'amplitude suffisante pour commander au parti dans sa globalité, l'émergence d'une rivalité devait nécessairement aboutir à la victoire d'un des deux éléments au détriment de l'autre plutôt qu'à leur coopération (ce qui devrait arriver dans le cas où les deux personnalités ne peuvent accomplir seules le travail nécessaire à la victoire). L'amour excessif de l'autorité favorise si peu l'apparition des grandes personnalités au sein de cette famille politique qu'elle amène souvent ceux sur lesquels il exerce son empire à se satisfaire de peu, pourvu qu'il y ait un chef. Et un chef, nous disait Jacques Chirac, est fait pour cheffer. La volonté de se doter d'un représentant unique quel qu'il soit a en effet contribué à ce que les leaders gaullistes soient dispensés de posséder les qualités dont la mise en œuvre permet le rassemblement du parti dans des circonstances hostiles. François Fillon, abattant coup sur coup Nicolas Sarkozy et Alain Juppé a montré les limites de ce système. Au-delà de ces différences, ce qui ressort de cette comparaison c'est que le fonctionnement interne de la faction considérée est dans chacun des cas si étranger à celui des affaires politiques en général qu'il échoue à devenir une répétition de la vie politique chargée de distinguer les individus les plus aptes.