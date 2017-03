Donald Trump va-t-il précipiter la fin de l'une des plus longues reprises économiques américaine ?

Mais Donald Trump veut aller plus vite en besogne, au risque de fragiliser cette longe reprise, qu’il juge sans doute trop lente. Toute sa stratégie repose sur une accélération fiscale et budgétaire de la croissance américaine, même si elle est déjà en plein emploi et en phase de montée d’inflation.

Avec 235 000 nouveaux emplois en février, 209 000 en moyenne ces trois derniers mois, l’économie américaine confirme sa bonne santé. Le taux de chômage est revenu à 4,7% de la population active, son minimum depuis mi-2006, avec un taux de participation de la population active qui monte à 63%, contre 62,9% les mois précédents. Les salaires se réveillent, avec une hausse moyenne horaire de 0,2% sur le mois et 2,8% sur un an. Cette inflation salariale, encore modeste mais régulière, comme le note le beige book la semaine derrière, teste les limites de la Fed.

L’inflation s’établit déjà à 2,5% sur douze mois en janvier et à 2,3% hors produits alimentaires et énergie. La Fed va donc monter ses taux le 15 mars. A continuer ainsi, avec la politique de Donald Trump, il n’est pas impossible d’avoir encore deux hausses cette année. Nous allons ainsi vers 0,75-1%, puis 1-1,25%, puis 1,25–1,5% en fin d’année pour les Fed funds, les taux longs vont suivre et le dollar monter encore.

Alimenter la surchauffe : c’est le risque boursier et politique majeur. Donald Trump veut aller vers 3 à 3,5% de croissance, contre 2,5% prévus au mieux dans les deux années qui viennent. Cette lente sortie de récession signale la naissance d’une nouvelle économie, celle des nouvelles technologies et de la communication, dans un nouveau monde, celui de la globalisation. Ce n’est plus : Apple + Chine mais : Apple x Chine. Le chômage a beaucoup augmenté du fait de la concurrence, impactant les salaires : c’est l’effet globalisation. Surtout, les nouvelles technologies ont détruit des emplois dans l’industrie et plus encore dans les services : c’est l’effet économie de la communication.

Pour en sortir, la Banque centrale américaine a baissé ses taux courts à zéro et a fait tout son possible pour baisser les taux longs. Cette « répression financière » veut dissuader de l’épargne monétaire, soutenir la valeur des maisons et réduire le coût des emprunts, pour pousser à l’investissement. Sans le dire, il s’agit toujours de soutenir la bourse.

Que se passe-t-il aujourd’hui ? Continuer ou accélérer ? La bourse a beaucoup aimé les dernières années et plus les annonces de Donald Trump (+16% depuis son élection), le logement aussi, l’investissement repart – mais c’est surtout la consommation qui est à l’œuvre. C’est le plein emploi, mais des salariés, déqualifiés par les nouvelles technologies, ont quitté le marché du travail. C’est le plein emploi, mais encore sans forte hausse des salaires. Le souvenir la Grande récession pèse et les qualifications nécessaires ne sont pas toutes au rendez-vous.