Développement : les Brics n'ont pas dit leur dernier mot

Atlantico : Les pays des BRICS connaissent des niveaux de croissance contrastée. Des inégalités demeurent notamment entre la Chine qui est à 8% de croissance du PIB et le Brésil qui stagne entre 1.2 et 1.5% du PIB. Est-ce que l'économie digitale peut permettre à ces pays de développer leur économie ? A quelle échéance les BRICS pourraient-ils monter en puissance pour atteindre un niveau raisonnable de croissance grâce à cette économie de nouvelle génération ?

Pierre Salama : Le développement de l'économie par le digital sera très compliqué à mettre en place pour le Brésil. Ils sont en train d'absorber leur crise économique. Les prévisionnistes tablent sur une croissance en 2017 de 1 à 1,5% de croissance. A part quelques start-ups, leurs investissements sont trop faibles en matière de digital. Il est trop insignifiant pour représenter des bénéfices au niveau macroéconomique. Le Brésil et les pays d'Amérique Centrale sont donc hors course dans le domaine du digital du fait de la crise économique qu'ils subissent.

Ils leurs faudra de deux à trois ans pour recommencer à développer leur économie. Les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde sont mieux placés. C'est différent pour les Indiens parce qu'ils ne font pas d'efforts dans le hardware. Ils privilégient l'utilisation de services dynamiques issus de la "digital economy". Pour le cas de la Chine, c'est possible parce que de gros investissements sont réalisés sur les nouvelles technologies. La Chine et d'autres pays comme la Corée du Sud développent déjà leur croissance économique sur le digital. Il faut voir par exemple les développements de firmes de technologie comme Huawei et Samsung.

Les BRICS sont un terme inventé par la banque Goldman Sachs. Elle est devenue quasiment obsolète aujourd'hui vu la différence de croissance entre les pays d'Amérique du Sud, l'Asie et les pays africains. D'autres regroupements sont en train de se faire. A l'heure actuelle, il y a trop d'hétérogénéité dans leurs économies respectives. Les pays des BRICS ont connu quelques belles réussites comme des réunions qui ont permis de peser sur les décisions de l'OMC par exemple.

Quels sont les objectifs chiffrés désignés par les pays issus des BRICS pour développer leur économie ? Jusqu’où pourraient-ils aller ?

Le Brésil doit absorber de façon positive sa crise économique actuelle. La crise est un moyen de restructuration de l'économie dans le sens où elle permet de supprimer tout ce qui pesait sur sa rentabilité, les entreprises en déficit... Il est trop tôt pour afficher des objectifs précis. Leur sortie de crise est trop fragile. Leur taux de croissance est trop faible par rapport à la démographie du Brésil. Il y a trop de jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, ce qui correspond à la croissance démographique du pays il y a quinze ans. Pour créer des emplois au Brésil, la croissance doit atteindre 3% du PIB, or, les économistes parient plutôt sur 1% en 2017. Le Brésil et l'Amérique Latine auront beaucoup de mal à rattraper les effets de la crise. Il leur faudra au moins trois ans pour faire progresser l'économie. Depuis quinze jours, on assiste à une très forte appréciation de la monnaie brésilienne après une dépréciation consécutive à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis. C'est un très mauvais signal. Il faut savoir que c'est cette appréciation de la monnaie qui a entraîné la désindustrialisation de l'économie sur ses branches les plus dynamiques, les entreprises de haute et moyenne technologie.