Derrière le rassemblement des musulmans de France au Bourget, le plus grand rassemblement islamiste d’Europe. Et voilà ce qu’on pouvait y entendre

"Regardez dans les mosquées, regardez dans ces groupes musulmans, non seulement ils veulent enfermer les femmes musulmanes dans une sorte de cercle de fer, mais en plus ils veulent conquérir le monde". Cette production orientaliste du XIXe siècle, dans un contexte colonial, est un peu précurseur de "l'islamophobie" actuelle. C’est-à-dire de la naissance de cette image que l'on appelle "l'homo islamicus". Ce musulman qui est rétrograde. Ce musulman qui pense l'infériorité de la femme. Ce musulman qui vit dans le passé.

Ce musulman fanatique. (…).

Cette réflexion est celle de Vincent Geisser, sociologue. Il était l'intervenant du débat "Les musulmans : ennemis imaginaires ?" à la Rencontre Annuelle des Musulmans de France (RAMF) qui eut lieu du 30 mars au 2 avril 2018 au Bourget. Il se situe dans la ligne idéologique développant les thèses victimaires habituelles. Il est un des grands défenseurs du terme "islamophobie". Il n'a jamais su faire la distinction entre la critique d'une idéologie et les attaques envers des individus. Il n'a jamais su non plus la faire entre les islamistes et les musulmans. Pour lui, tout est "islamophobe", même les musulmans qui luttent contre les intégristes. Ainsi, il est naturellement un des chouchous de l'extrême droite musulmane et des indigénistes. Son intervention lors de cette Rencontre était une évidence.

Durant 30 minutes, il n'a eu de cesse d'entretenir un climat antimusulman assimilant, comme toujours, les intégristes à de simples musulmans persécutés par une société intolérante. Durant ces 30 minutes, nous étions plongés dans un monde anxiogène. Les spectateurs en sortent groggy et renforcés dans leur vision d'une France qui rejetterait les musulmans.

Cette Rencontre est-elle éloignée de ce qu'il pointe du doigt comme un fantasme ? Les intégristes (qu'il confond avec "les musulmans") expriment-ils leur désir d'"enfermer les femmes musulmanes dans une sorte de cercle de fer" ? Cette catégorie de musulmans "fanatiques et rétrogrades qui pense l'infériorité de la femme, qui vit dans le passé", est-elle présente dans les lieux même où Vincent Geisser s'exprime ?

En réalité, nous sommes à la "Rencontre Annuelle des Frères Musulmans de France". Un seul mot vous manque et tout est déformé. L'UOIF s'étant rebaptisée "Musulmans de France" dans son projet de représenter tous les musulmans, l'OPA islamiste sur l'islam en France continue. Pour savoir si nous sommes dans un fantasme "islamophobe" selon Vincent Geisser, nous pouvons observer la liste des intervenants, écouter ce qu'ils ont pu dire lors des débats durant ce week-end, nous promener dans les allées au gré des stands et des librairies.

N'étant pas en comité restreint mais sous les projecteurs, la plupart des propos tenus lors des débats ont été consensuels. Mais il suffit de regarder les pedigrees de quelques-uns des intervenants et d'être attentifs à certains de leurs discours pour se faire une meilleure idée.