Derrière l'homme fort Poutine, que reste-t-il vraiment à la Russie de sa superpuissance passée ?

Atlantico : Quel bilan peut-on fait de la puissance de la Russie en termes économiques, militaires mais aussi de politique intérieure et extérieure ? Est-ce que l'image de puissance que l'on a de la Russie n'est pas surestimée pour chacun de ces points ?

Philippe Migault : Du point de vue économique la Russie sort petit à petit de la crise financière grave qu'elle a traversé consécutivement à la chute des cours du brut et à la dévaluation du rouble. La croissance est de retour avec une progression du PIB de 1,2 à 1,4% espérée en 2017. Le chiffre est modeste comparativement à la croissance forte des années 2000, 7% en moyenne par an, mais le redressement est tangible après la baisse de 2015-2016. La principale locomotive de l'économie, la consommation intérieure, en recul depuis deux ans, s'est stabilisée et la relance semble s'amorcer.

Les sanctions ne sont donc pas parvenues à mettre à terre l'économie russe qui a, au contraire, profité de ce paramètre pour accélérer son processus de diversification en développant des capacités de production alternatives, je pense notamment au secteur agricole et à celui de l'industrie des biens de consommation courants. Au final la Russie sortira sans doute renforcée de l'épisode des sanctions, plus compétitive.

Corollaire de cette résilience, la popularité de Vladimir Poutine demeure intacte. Les Russes en ont assez de la corruption, les récentes manifestations en attestent, et n'apprécient guère certains membres de leur gouvernement. Mais Vladimir Poutine demeure sans rival et devrait remporter les élections présidentielles de 2018 dans un fauteuil.

Stabilité politique et économique : Poutine peut défendre en toute quiétude les intérêts russes sur la scène internationale en se projetant sur le long terme, 2024, fin de son dernier mandat. La modernisation des forces armées russes, dans ce cadre, est un atout important. Elle se poursuit, malgré les difficultés économiques rencontrées. L'objectif fixé fin 2011, 70% de matériel moderne dans les forces armées à l'horizon 2020, devrait être atteint, malgré les échecs de certains programmes, voire dépassé dans certains domaines. Et les investissements consentis portent leurs fruits, les succès russes en Syrie en témoignent.

Il faut cependant relativiser l'importance de la puissance militaire russe. Le Kremlin dépensera moins cette année que la France pour son armée. Le budget de la défense russe reste 13 fois inférieur à celui des Etats-Unis, tandis que la Russie dispose d'un arsenal important, certes, mais très inférieur quantitativement à celui de l'OTAN.

Florent Parmentier : Lorsque l'on aborde la question de la puissance russe, il convient de rappeler tout d'abord la taille immense de ce pays, l'intensité du climat continental qui règne sur une bonne partie du territoire, ainsi que la relative faible densité de population sur une bonne partie de cet espace. A ces dimensions géographiques s'ajoute une histoire où l'État a pu défendre la religion orthodoxe puis le pouvoir communiste international. Il s'ensuit de ces caractéristiques que l'un des problèmes essentiels pour la Russie est la gestion de cet espace à la fois immense et multinational. La Russie reste le seul pays voisin de la Finlande et de la Corée du Nord.