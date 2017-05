Démocratie en crise : ce que la France gagne avec le remplacement de François Hollande par Emmanuel Macron. Et ce qu’elle y perd

Atlantico : Selon l'Obs, François Hollande jugeait "peu démocratique" le fonctionnement du mouvement En Marche !, à la veille de la passation de pouvoir. En observant les débuts d'Emmanuel Macron à l'Elysée, qu'est ce que la démocratie peut avoir à gagner par rapport au mandat de François Hollande ?

Maxime Tandonnet : L’observation de François Hollande est étonnante. Il veut sans doute signifier que les candidats de la République en Marche aux élections législatives ont été désignés par une procédure centralisée au niveau de l’état-major de ce mouvement. Mais c’est toujours le cas des élections nationales. Les autres partis, le PS comme LR accordent des investitures sur le plan national. De fait, la démarche du mouvement de M. Macron est d’essence démocratique. Elle consiste pour l’essentiel à désigner des candidats nouveaux venus dans la vie politique.

Au regard de la tradition française de mandats éternellement renouvelables qui permettent à des notables de la politique d’accaparer les mandats pendant 30 ou 40 ans, cette opération de renouvellement du personnel politique est en elle-même rafraichissante et favorable aux principes démocratiques. André Tardieu, dans son ouvrage « la profession parlementaire » voyait dans la mainmise sur le Parlement d’une caste fermée l’une des failles de la démocratie française. Le renouvellement en cours des titulaires des mandats représente donc une réelle respiration démocratique.



Michel Guénaire : La démocratie n'est pas un forum sans fin. Il y a le temps du débat, puis celui de la décision. Emmanuel Macron veut apporter un sens de l'action que n'avait pas son prédécesseur, et ce sens peut à mes yeux enrichir plus qu'appauvrir la démocratie. Qu'avons-nous vu au cours des cinq dernières années ? Des ministres déjugés à cause de leur comportement privé, parlant sans le respect de la solidarité gouvernementale, et, finalement, presque indépendants ou laissés à eux-mêmes. Ce n'était pas acceptable. Emmanuel Macron l'a vu de l'intérieur en étant ministre de ces Gouvernements du temps de Hollande. Il veut réagir, et son expérience professionnelle dans le secteur privé où il a appris à s'organiser va beaucoup l'aider. La campagne électorale doit enfin cesser. La France a aujourd'hui besoin d'action.

A l'inverse, quels sont les points sur lesquels la démocratie pourrait avoir à perdre avec Emmanuel Macron ? Sur quels points le nouveau Président pourrait s'avérer moins "pointilleux" sur l'exercice de la démocratie ?



Maxime Tandonnet : Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour répondre à une question relative à la pratique démocratique du nouveau président et de ses équipes. Je ne pense pas qu’on puisse reprocher à M. Macron sa prudence vis-à-vis des médias et de la presse. Il agit en réaction contre les excès de la présidence Hollande à cet égard et notamment ses confidence à des journalistes qui ont brouillé la fin de son mandat. En revanche, on sent bien où sont les risques inhérents à la nouvelle équipe au regard des valeurs démocratiques. Le danger est celui d’une présidence toute puissante, une hyper présidence qui absorberait les autres pôles du pouvoir, Premier ministre et ministres, les décisions se prenant, même dans le moindre détail, à l’Elysée. Ce cas de figure est dangereux car le président est par définition irresponsable pendant 5 ans et il n’a pas de comptes à rendre pour ses actes. En principe, selon la Constitution, seul le Premier ministre gouverne car il est responsable de ses décisions devant l’Assemblée qui peut le sanctionner. Dès lors que le chef de l’Etat se substitue au Premier ministre et gouverne à sa place, les fondements de la démocratie parlementaire sont menacés. Cette tendance était celle des précédents quinquennats. Reproduire voire accentuer cette erreur constituerait un piège redoutable pour le nouveau chef de l’Etat, s’exposant ainsi à l’impopularité. De même, le grand danger pour M. Macron est d’avoir en face de lui une majorité « godillot » dont la seule fonction serait de voter ses lois. Le débat, l’échange la discussion avec les parlementaires, l’équilibre entre l’exécutif et le législatif, le partage des responsabilités sont des qualités d’un bon gouvernement qui permettent de garder le contact avec le terrain et le sens des réalités.