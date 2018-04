Démences séniles, troubles de la mémoire et Alzheimer : ces régimes alimentaires dont la science commence à penser qu’ils peuvent être bénéfiques

Atlantico : Alors que le Daily Mail relayait le 22 avril dernier le cas d'une octogénaire ayant retrouvé la mémoire suite à un régime méditerranéen, plusieurs études médicales avaient déjà pu faire état d'effets positifs d'une telle alimentation sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, une étude de l'Université de Californie, datant de 2016 et publiée par l'American Journal of Geriatric Psychiatry indiquait que le risque de démence et de perte de mémoire avait diminué de 53% chez les personnes qui avaient suivi leurs recommandations d'un régime "crétois".

Comment expliquer ce processus sur les facultés cognitives des patients ?

Stéphane Gayet : Isolée en Méditerranée, loin des richesses, ne connaissant pour ainsi dire ni le luxe ni l'opulence, la plus grande île de Grèce nous donne des leçons sans le vouloir, car son peuple est discret et modeste. Grâce à des études épidémiologiques – quelle science admirable que l'épidémiologie -, on a pu constater et affirmer que les Crétois avaient une grande espérance de vie et ne connaissaient que très peu la maladie d'Alzheimer. Cela alors que le niveau de vie y est plutôt bas et le système de santé assez rudimentaire. Certes, la Crète a un niveau économique nettement au-dessus de la Grèce métropolitaine et un taux de chômage très inférieur au sien, mais ce n'est pas difficile. En vérité, la Crète est une contrée plutôt pauvre, mais où l'on vit bien et en bonne santé. Le climat y est agréable de mars à novembre et pendant la saison chaude il est souvent idyllique sur les zones côtières. C'est dans cette île mythique que Zeus aurait choisi de naître.

Le fameux régime crétois, celui qui maintient en bonne santé et fait vivre longtemps, les Crétois ne l'ont pas inventé : il leur est naturel. Il faut reconnaître que l'île vit assez bien du tourisme pendant la saison chaude et que cette activité est lucrative. Mais le reste de l'activité économique est essentiellement agricole et artisanal. Pratiquement chaque famille possède des oliviers et la récolte ainsi que le traitement des olives occupent déjà pas mal de temps. Le sol y est très fertile et les pluies abondantes, ce qui explique la richesse et la diversité de la production de fruits et légumes, le soleil et la chaleur aidant. Aubergines, tomates, concombres et avocats y abondent ; agrumes (en particulier les mandarines), kiwis, melons, pastèques, bananes et raisins aussi. Ajoutez-y des céréales, des fruits secs (dont le raisin séché), du lait de chèvre et de brebis et les nombreux et célèbres fromages qui en sont dérivés, des yaourts, des œufs, beaucoup de poisson et un peu de viande de mouton ou de chèvre, et votre menu crétois est pratiquement fait. Ah, pardon, j'oubliais le fameux vin crétois ancestral, car il fait partie du repas. Mais ce n'est pas tout : les Crétois mangent globalement peu et ont une faible ration calorique. Le voici dévoilé, ce fameux régime crétois. Rien de bien compliqué, mais c'est efficace. Évidemment, nous sommes aux antipodes de la restauration rapide importée des États-Unis d'Amérique et dont certains écologistes aiment à démonter les bâtiments.