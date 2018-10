Le démantèlement de l'univers paritaire préparé par les réformes d'Emmanuel Macron

Semaine après sémaine, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le paritarisme de gestion. Le récent document de cadrage envoyé aux partenaires sociaux sur l’assurance chômage réduit comme peau de chagrin les marges d’autonomie dans la négociation qui subsiste encore (pour combien de temps?). La réforme des retraites, que nous évoquions hier, devrait, dans le meilleur des cas, marginaliser le système AGIRC-ARRCO. Mais tout prête à croire que le gouvernement aura la tentation de faire une clé de bras aux partenaires sociaux en « annexant » purement et simplement les fédérations.

Ce mouvement en lui-même n’est pas nouveau.

La fusion de l’ANPE et des ASSEDIC avait constitué un tournant majeur dans cette tendance à l’étatisation à long terme. Mais en son temps, elle avait suscité des résistances (notamment celle de Denis Gautier-Sauvagnac, qui lui a coûté cher par la suite). Avec Emmanuel Macron, le mouvement s’accélère, et on ne trouve plus guère d’opposant capable de dire non à des décisions unilatérales qui engagent beaucoup plus l’édifice paritaire dont les fondations furent posées en 1945, et qui n’ont cessé de prospérer depuis.

Il faut bien se demander pourquoi l’implosion de ce que certains considèrent (largement à tort ou par une extension légère des termes) comme un héritage du Conseil National de la Résistance ne fait pas plus de bruit.

La loi de 1994 sur l’AGIRC-ARRCO, début de la fin pour le paritarisme de gestion?

Une étape majeure dans ce processus de décomposition est intimement liée à la mise en place du marché unique et aux directives organisant le marché de la protection sociale et de l’assurance publiées dans les années 90. C’est à cette époque que l’Union Européenne, dont beaucoup d’adeptes du paritarisme de gestion sont aussi de fervents défenseurs, impose de distinguer entre les marchés concurrentiels d’un côté et l’univers de la solidarité de l’autre, qui doit peser, d’une façon ou d’une autre sur les comptes des administrations publiques au sens du traité de Maastricht.

En Allemagne, le choix stratégique qui fut fait, et qui sera confirmé dix ans plus tard par les lois Hartz, consistait à ouvrir la protection sociale à la concurrence. Une loi de 1993 permet aux caisses primaires de sécurité sociale de se concurrencer entre elles. Cette décision majeure permettra durablement à l’Allemagne de rétablir ses comptes sociaux sans nuire à la qualité des prises en charge. On notera que la solution allemande ne détruit pas la sécurité sociale: elle la préserve au contraire, mais en introduisant dans son fonctionnement une liberté d’affiliation à la caisse de son choix. Les salariés allemands, sous un plafond de revenus (environ 40.000 euros), sont obligés de s’assurer auprès d’une caisse de sécurité sociale, mais ils conservent la liberté de choisir la caisse qui leur convient le mieux. C’est le système qui existait en France dans les années 30.

En France, le choix inverse a prévalu. Il préservait le fonctionnement monopolistique de la sécurité sociale et satellisait autour d’elle les organismes complémentaires suscités années après années depuis 1945. C’est en particulier le choix de l’AGIRC-ARRCO qui, par la loi du 10 août 1994 , tourne le dos aux marchés concurrentiels et devient un système obligatoire de solidarité, avec des obligations d’affiliation liées à l’appartenance professionnelle.

Il ne serait pas inutile aujourd’hui, au regard de l’étatisation accélérée des structures paritaires, d’interroger la pertinence du choix opéré à l’époque. Massivement, les partenaires sociaux n’ont pas voulu entamer une réforme systémique de la retraite complémentaire. Ils ont préféré se protéger des règles de la concurrence en intégrant le train de l’étatisation rampante au nom de la solidarité obligatoire. Là où les partenaires sociaux allemands acceptaient l’ouverture au marché, les partenaires sociaux français ont préféré demeurer dans une zone de confort qui leur évitait, à court terme, des remises en cause difficiles.

On connaît désormais la suite.

Comment les désignations ont fini de creuser la tombe du paritarisme de gestion

La loi de 1994 mit en place, dans le domaine de la protection sociale complémentaire, un autre mécanisme, parallèle à l’obligation d’affiliation à une caisse de retraite complémentaire professionnelle: la désignation de branche. On ne reviendra pas ici sur ce sujet polémique, que le Conseil Constitutionnel a fini par trancher en 2013 dans des conditions extrêmement fragiles (il se murmure que la prohibition de celles-ci fut acquise par une seule voix de départage). On retiendra surtout ce que signifiait ce mécanisme pour les partenaires sociaux: une aversion évidente pour des mécanismes de marché et de libre concurrence dans le domaine de la protection sociale complémentaire, qu’il s’agisse du risque lourd (la prévoyance) ou du petit risque (la santé complémentaire).

En soi, ce n’est pas seulement la désignation ni ses abus dans les années 2000 qui ont creusé le tombeau de l’ambition paritaire. Ce sont surtout les arguments mi-juridiques mi-idéologiques tenus par des ténors comme Jacques Barthélémy, largement financé par un acteur bien connu du monde paritaire, qui ont donné une ossature théorique à la fin du paritarisme. Car Jacques Barthélémy, en plaidant avec acharnement pour des conventions collectives de sécurité sociale, a bétonné la satellisation des branches professionnelles autour de l’État. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’ancien directeur de la sécurité sociale, M. Dominique Libault, a poussé cette idée dans un rapport officiel sur le sujet: et si la solidarité de branche devenait une force supplétive reconnue de la sécurité sociale elle-même?

En soutenant ces délires aux allures juridiques, certains partenaires sociaux ont largement lutté contre leurs propres intérêts. Ils ont vulgarisé et banalisé la croyance selon laquelle le paritarisme de gestion était un succédané ou une sorte d’antichambre avant l’étatisation. Au fond, en les lisant, le législateur et le ministre ne pouvaient tirer qu’une seule conclusion: la protection sociale de branche ou interprofessionnelle, c’est la sécurité sociale mais en moins bien. De là à en tirer la conclusion qu’il suffisait d’étatiser pour parfaire l’édifice, il n’y avait qu’un pas à franchir, que personne n’a véritablement avoué, mais qui trotte dans la tête de plus d’un fonctionnaire aujourd’hui aux manettes pour annexer l’UNEDIC ou l’AGIRC.

De ce point de vue, le combat des désignations a profondément affaibli la cause du paritarisme de gestion. En assimilant dans l’esprit collectif la solidarité de branche à un mécanisme de sécurité sociale, ses adeptes ont diffusé l’idée que la césure ne se situait pas entre organismes de base et organismes complémentaires, mais entre univers de solidarité et univers de profit.