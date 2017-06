Délations, plaintes et vengeances : moralisation de la vie politique ou foire d'empoigne ?

Atlantico : Sur fond de loi de moralisation de la vie politique, les différents ténors des grands partis semblent se lancer dans une forme de pugilat d'accusation, par exemple quand Richard Ferrand déclare : "Pourquoi Sébastien Huygues était-il opposé à la loi Macron ? Parce qu'il était notaire". Le climat politique est-il en train de déraper ? En quoi cet épisode peut sembler différent des précédents ?

Eric Deschavannes : L'épisode en cours s'inscrit dans la continuité de la campagne présidentielle, laquelle a été marquée par une confusion inédite, dans le débat public, entre la morale et la politique. Le nouveau "climat" résulte d'une transformation du cadre politico-médiatique sur le long terme : on commence à prendre la mesure des désillusions du "progrès de la transparence". L'inquisition médiatique a sans doute ses vertus : tout politique qui entreprend qui monte au cocotier sait qu'il doit avoir le "cul propre".

Aujourd'hui comme hier l'homme politique doit avoir les apparences de la vertu mais, celle-ci étant désormais plus difficile à sauvegarder, il faut pour y parvenir prendre davantage de précautions à toutes les étapes de la carrière. Posons-nous cependant cette question simple : quel est le gain pour la démocratie ? En quoi le progrès de la transparence est-il un progrès pour la démocratie ? Le progrès de la transparence est-il pour nous une garantie d'être mieux gouvernés ? Évidemment non, ce n'est pas le problème. C'est même l'inverse qui se produit : selon l'excellente formule de Marcel Gauchet, la transparence a transformé le contre-pouvoir médiatique en anti-pouvoir, c'est-à-dire en force d'empêchement politique qui entrave la capacité de gouverner. La transparence rétablit-elle le lien de "confiance" entre les gouvernants et les gouvernés ? Pas du tout: le soupçon et la calomnie deviennent au contraire omniprésents et permanents, constituant l'alpha et l'oméga du débat politique. Pouvons-nous espérer, à tout le moins, un renouvellement de la classe politique, de sorte que les futurs élus soient meilleurs que les "ripoux" dont on veut purger la démocratie ? Là encore, il est à craindre que ce soit le contraire qui advienne. Comme l'écrit excellement mon ami Pierre-Henri Tavoillot, la moralisation de la vie politique conduit à sa démoralisation : il faut aujourd'hui une sacrée dose d'inconscience ou un sens héroïque du sacrifice pour, quand on est un jeune homme ou une jeune femme doué et ambitieux, s'engager sur un terrain où la réussite impose de vivre selon les critères de moralité publique fixés par les pilier du café du commerce et se voit récompensée par la calomnie et le pilori médiatique. Faut-il prendre la peine d'évoquer la qualité du débat public ? Chacun peut juger de son amélioration à l'aune de la dernière campagne présidentielle ou à celle de la campagne des législatives à laquelle nous assistons.