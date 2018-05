Croissance : l’INSEE ne croit pas à l’effet Macron

Atlantico : Ce 9 mai, l'INSEE dévoilait une baisse de 1.8% de la production manufacturière française au cours du 1er trimestre 2018. Que se passe-t-il réellement derrière l'optimisme actuel ?

Jean-Paul Betbeze : Confuse : c’est effectivement le moins que l’on peut dire de la situation économique actuelle en France, et pas seulement en France ! Ainsi, l’Insee nous annonce à la fois, le 9 mai 2018, qu’en mars 2018, la production est quasi stable dans l’industrie manufacturière (+0,1 %, après −0,5 %), mais ceci après une nette baisse au premier trimestre (-1,8%) et une hausse de 2% en 2017 ! L’activité industrielle manufacturière subit des chocs, notamment en fonction des prix de l’énergie, qui agissent sur le raffinage et surtout sur la fabrication d’automobiles. Par différence, la progression des « autres produits industriels », qui pèse la moitié de l’industrie, avance de manière plus régulière.

De manière générale, il faut noter que l’activité industrielle est plus exposée à la concurrence et à des chocs que les services, en général plus lissés.

« L’effet Macron » a joué, comme étant une réduction des inquiétudes sur les choix futurs du gouvernement après les élections, mais surtout parce qu’il était en liaison avec l’amélioration économique d’ensemble de l’économie. Il faut faire attention à ne pas trop politiser ou psychologiser les décisions économiques en France, et ceci pour deux raisons. La première est que les décisions des entrepreneurs qui « font » la conjoncture sont surtout liées à l’investissement, donc aux profits actuels et anticipés, liés à des myriades de raisons. La deuxième est que les réformes ne vont jamais d’elles-mêmes. Elles sont en général souhaitées par la majorité du corps électoral, parce qu’elles permettent une croissance plus efficace, mais elles entrent alors immédiatement en conflit avec les métiers, professions et statuts qui doivent s’ajuster. Réformer c’est, aussi, s’opposer.

« L’effet Macron », c’est l’idée d’une croissance qui serait suffisamment forte et unifiée pour dépasser sans problème majeur les conflits et contradictions qui viennent des nécessaires réformes. C’est un discours suffisamment intelligent, une stratégie suffisamment brillante, une coalition suffisamment forte par rapport à d’autres discours, stratégies ou coalitions. C’est donc le plus souvent un moment qui dure assez peu, parce que ces « réformes qui profitent à tous », « sans gagnants ni perdants » n’existent pas. Réformer, c’est toujours chambouler des rentes. C’est un processus avec des perdants et des gagnants et qui ne continue que si les gagnants sont suffisamment nombreux et surtout « vocaux ». La preuve que les réformes marchent, c’est que l’emploi augmente, mais ce ne sont pas les nouveaux embauchés qui défilent !