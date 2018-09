Coup de pouce sur la CSG des retraités : les mauvais calculs politiques et financiers du gouvernment

Atlantico : Au regard de l'échéance électorale européenne qui approche à grands pas, des sondages d'opinions toujours plus inquiétants pour l'exécutif et de l'importance électorale des seniors, peut-on estimer qu'Emmanuel Macron craint davantage les urnes qu'il n'est fidèle à ses promesses électorales ?

Jacques Bichot : Cette enquête montre que les retraités sont réalistes : ils semblent avoir compris que leurs descendants, qui n’ont pas eu autant d’enfants qu’il le faudrait pour un bon fonctionnement des retraites par répartition, risquent fort d’être déçus par ce qu’ils percevront une fois à la retraite, en dépit des fortes cotisations qu’ils auront versées pendant toute leur vie pour leurs aînés.

Cette prise de conscience est intéressante : encore un petit effort, et l’on comprendra le message d’Alfred Sauvy quand il disait, dans les années 1970, « nous ne préparons pas nos futures pensions par nos cotisations, mais par nos enfants ».

Les pouvoirs publics ont commis une grave bévue en faisant croire aux citoyens quelque chose de très différent, et de complètement faux : qu’ils préparent leur propre retraite en cotisant pour leurs aînés.

Cette bévue, l’actuel président de la République l’a commise en passant commande à Jean-Paul Delevoye et à ses collaborateurs d’un système de retraites dans lequel chaque euro cotisé donnerait les mêmes droits, que le cotisant soit artisan ou salarié, fonctionnaire ou professionnel libéral. Ce faisant, il accréditait la fable selon laquelle il est logique que cotiser pour ses aînés donne des droits sur ses cadets. On ne peut espérer quelque chose pour l’avenir qu’en investissant, que ce soit dans les entreprises, les technologies et les infrastructures (retraites par capitalisation) ou dans les êtres humains (retraites par répartition). Toutes les pensions de retraite découlent d’un investissement préalable, et si l’investissement est insuffisant ou mal orienté les pensions versées ne seront confortables qu’en exigeant des actifs des transferts excessifs au profit de leurs aînés.

Les retraités commencent à pressentir que le législateur leur a menti, que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles en matière de retraite : cette prise de conscience est une bonne nouvelle ! Nouvelle d’autant plus réjouissante que nous sommes incités à croire au Père Noël par toutes sortes de charlatans – songeons par exemple à la vogue des cryptomonnaies, à celle des éoliennes, à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, etc.

Essayer de deviner ce qu’il y a dans la tête d’un homme politique n’est pas chose facile, et je me garderai de spéculer sur une crainte d’Emmanuel Macron au niveau électoral. On peut d’ailleurs penser qu’il préfère affronter le désamour des électeurs assez tôt dans le quinquennat, et qu’il réserve les gâteries pour se concilier les faveurs des électeurs lors d’échéances plus décisives que les élections européennes.

Je crois plutôt que le « rétropédalage sur la CSG », de faible ampleur, et qui ne va pas bouleverser la donne électorale, est le signe que ce jeune Président a conservé les habitudes acquises à Bercy, où l’on adore multiplier les micro-mesures. Le « fine-tuning » fiscal, ça fait branché, comme un concert de rapp à l’Elysée, et beaucoup de décisions de ce genre portent à croire que notre Chef de l’Etat aime assez les gestes symboliques dans lesquels des esprits moins superficiels verraient un divertissement pascalien.

Philippe Crevel : Après l’annonce de la désindexation partielle des pensions par rapport à l’inflation, le Gouvernement avait confirmé qu’une mesure serait prise en faveur des retraités. le Premier Ministre a annoncé un dispositif de lissage pour les retraités dont les revenus se situent juste au-dessus de l’application de la hausse de CSG de 1,7 point intervenue au 1er janvier 2018. Cette hausse s’applique aux retraités dont le revenu fiscal de référence se situe au-dessus de 14 404 euros pour une personne seule, et 22 051 euros pour un couple. 60 % des retraités, soit 7,5 millions de personnes, sont actuellement concernés par la hausse de la CSG. Le taux applicable est de 8,30 % au lieu de 9,20 % pour les revenus d'activité. Sur ce pourcentage, 5,90% sont déduits du total des pensions soumises à l'impôt sur le revenu (au lieu de 6,80% pour les revenus d'activité).

Les 40 % restants, exonérés de CSG ou soumis à la CSG à taux réduit (3,8 %), ne sont pas touchés par la majoration de 1,8 %. En vertu du dispositif retenu par le Gouvernement, Il faudra être passé pendant deux ans en continu au-dessus du seuil arrêté l’année passée pour être concerné par cette augmentation de la CSG. A priori, 300 000 personnes devraient bénéficier de cette mesure dont le coût est évalué à 350 millions d’euros pour les finances publiques.

Cette mesure vise à atténuer la politique de transfert intergénérationnel que le gouvernement assume depuis sa constitution. L’objectif d’Edouard Philippe est de réduire les charges qui pèsent sur les actifs, allègement compensé par la majoration des prélèvements sur les retraités dont le niveau de vie est supposé supérieur à celui des premiers.

L’exécutif craint une révolte dans les urnes des seniors et tente de les amadouer en annonçant une mesure qui ne concernera que 300 000 personnes. Il n’est pas certain que cela change l’état d’esprit des retraités. En revanche, l’efficacité et la lisibilité de sa politique en souffriront. En optant pour un raffinage excessif de sa politique, le gouvernement met les sabots de l’ancien monde, un coup à droite et un coup à gauche à moins que cela ne soit que la traduction du « en même temps ».