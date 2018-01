Le coup de coeur de la semaine : "Les musulmans ne sont pas des bébés phoques", à lire d'urgence, en priorité

LIVRE

Les musulmans ne sont pas des bébés phoques

d'André Versaille

Editions de l'aube

257 pages

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THÈME

L'irruption du fondamentalisme islamique en Europe interroge sur les rapports entre islamisme et islam. Dans cet essai engagé, André Versaille dénonce l'absence de débat objectif sur le sujet, au nom d'une idéologie selon laquelle toute mise en cause de l'islamisme radical ne peut que renforcer le racisme antimusulman. Cet homme, qui se décrit comme issu de "la gauche de la gauche", s'adressant à ses pairs, fustige cette approche qui fait des musulmans de France, "à l'insu de leur plein gré", un prolétariat à protéger et à libérer à tout prix de l'oppression des classes dominantes.

Ce prix à payer, dit Versailles, est celui du déni par les intellectuels "dits" de gauche, de la dimension politique et terroriste de l'intégrisme islamique. Composant le premier tiers de l'ouvrage, son analyse s'appuie sur la négation, au nom du principe de la "pureté révolutionnaire initiale" des atrocités des régimes soviétiques, chinois ou cambodgiens. A l'époque, interdit de critiquer, "pour ne pas désespérer Billancourt", dira Sartre en 1955. Il parcourt et analyse ensuite tous les partis pris idéologiques qui accompagnent les débats sur l'islamisme radical, de son explication/justification par la colonisation, l'échec de l'intégration, les laissés pour compte de la croissance, la défense de toutes les cultures, la dénonciation des crimes du colonialisme et la nécessaire repentance de l'occident.

L'originalité de l'ouvrage est qu'André Versaille démonte tous ces arguments, preuves et textes à l'appui. Il met en valeur l'influence du conformisme "politiquement correct" et de quelques leaders d'opinion comme le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) ou les Indigènes de la République, qui taclent tout questionnement sur l'islam radical en France et le qualifie de "dérive islamophobe".

Cet ouvrage enfin, prend parti pour qu'un débat non perverti de ces dictats idéologiques puisse se tenir en Europe avec les intellectuels musulmans modérés.

POINTS FORTS

1- Un exceptionnel exercice d'autocritique de l'influence des "intellectuels progressistes de gauche" (se sont ses propres termes) , "idiots utiles" disait Lénine, sur l'interprétation de la réalité des mouvements de libération anticolonialistes, marxistes et maoïstes. Si les arguments avancés n'apprendront rien à une frange de lecteurs bien informés, la démonstration est particulièrement détaillée, argumentée, illustrée d'exemples tirés de l'histoire du XXème siècle.

2- Par analogie, et en y voyant une continuité idéologique inspirée par une vision Bourdieusienne de la société (les "dominants" imposent leur vision de l'histoire aux "dominés"), Versaille souligne qu'au nom du droit à la différence, de la défense des cultures et des minorités, de la nécessité de protéger tous les français d'une dérive raciste "islamophobe", il n'est plus possible de remettre en cause, dans le débat public, le discours des intégristes religieux musulmans.

3- Cet essai est aussi un plaidoyer pour la défense des intellectuels et réformistes musulmans modérés, qu'il compare aux philosophes des lumières dans leur combat pour libérer la connaissance des dogmes religieux. Boualem Sansal (écrivain, qui apporte son soutien à André Versaille dans le résumé du livre), Hélé Béji (écrivain et haut fonctionnaire), Tahar Ben Jelloun (écrivain), Abdennour Bidar (philosophe et haut fonctionnaire), Abdelali Mamoun (Iman de Drancy)… sont quelques uns de ces démocrates qu'il faut bien qualifier aujourd'hui de courageux.

4 - Des chapitres courts et cohérents qui fourmillent d'informations sur les interprétations de l'histoire qu'il dénonce (décolonisation, esclavage, soulèvement des peuples, génocides, identité…), de nombreuses notes bibliographiques et des renvois en bas de page qui contribuent à la solidité de l'argumentation et à la clarté du propos.

POINTS FAIBLES