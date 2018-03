Le coup de cœur de la semaine - "Histoire de la France, le vrai roman national" : réagir contre l'instrumentalisation

Décryptage

Bonnes feuilles Mais au fait, la légalisation de la PMA est-elle vraiment une promesse de campagne d'Emmanuel Macron ? La PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes est l'une des mesures phare de la révision de la loi de bioéthique de 2011, et l'attente du public en la matière est forte. Mais, au moment d'envisager cette PMA non thérapeutique, la société doit choisir : jusqu'où voulons-nous aller avec ces techniques de procréation artificielle ? Extrait du livre "La PMA, un enjeu de société" d'Aude Mirkovic (2/2).

Santé Sidaction : pourquoi un vaccin même imparfait améliorerait déjà beaucoup la situation Les vaccins mis à l'étude pour lutter contre le sida se sont pour l'instant tous avérés être des échecs, ou du moins n'ont pas les vertus curatives, mais restent protecteurs, comme dans le cas du RV144 développé par un laboratoire thaïlandais ou le HVTN702 conçu par des chercheurs sud-africains.

Bonnes feuilles Iran : le zoroastrisme, une religion millénaire qui séduit les déçus de la Révolution islamique Quatre décennies après la révolution islamique, l’Iran semble de nouveau à un carrefour. Ardavan Amir-Aslani s’érige dans cet essai contre la réécriture fallacieuse du passé de cette civilisation. Pour rendre à la culture perse la place qui lui revient dans l’Histoire. Extrait de "De la Perse à l'Iran : 2500 ans d'histoire" par Ardavan Amir-Aslani, publié aux Editions de l'Archipel. (2/2)

Bonnes feuilles Réseau de surveillance, "agents d’influence" : quand la Chine passe du "soft power" au "sharp power" Imaginant une rencontre secrète entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, François Roche nous fait entrer dans les coulisses d’un extraordinaire complot. Depuis la chute de l’URSS, Russes et Chinois, dont l’histoire commune remonte à près de quatre siècles, n’ont eu de cesse de renforcer leurs relations sur tous les plans : militaire, commercial, diplomatique. Extrait de "La danse de l'ours et du dragon" de François Roche, aux éditions François Bourin (2/2).

Bonnes feuilles Comment la repentance anti-occidentale est devenu le moteur psychologique et idéologique du totalitarisme islamiste Plus l’on tue on nom de l’islam, plus l’Occident combat "l’islamophobie", plus on parle en bien de l’islam pour ne "pas faire l’amalgame"... Tel est le paradoxe de "l’islamiquement correct" signifiant le fait que la médiatisation des attentats jihadistes ne déclenche pas dans nos sociétés culpabilisées une mise à l’index des préceptes sacrés qui justifient la violence islamiste, mais renforce au contraire la propension à présenter toujours l’islam de façon positive. Extrait de "La stratégie de l'intimidation" d'Alexandre Del Valle, aux éditions du Toucan / L'Artilleur.

Risque Avalonys sera-t-il le nouveau point de chute des zadistes de Notre-Dame-des-Landes ? A une quarantaine de kilomètres de Notre-Dame-des-Landes, le projet d’un parc d’attraction sur le thème du roi Arthur (Avalonys) est particulièrement controversé, car empiétant sur des terres actuellement utilisées pour l’agriculture. Et si les zadistes se livraient à un (court) déménagement ?

Con-trô-ler le web Ce que l’Iran, la Russie, la Chine et les géants de la Silicon Valley ont en commun Plusieurs puissances cherchent ou contrôlent déjà internet. Quant aux géants américains, ils n'hésitent pas à censurer pour "empêcher la propagation de la haine."