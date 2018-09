Le coup de coeur de la semaine : "Les Frères Sisters", aussi fort que les Américains

CINEMA

« Les Frères Sisters »

de Jacques Audiard.

Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Dans l’Oregon de 1851, Charlie et Eli Sisters (Joaquin Phoenix et John C. Reilly) sont deux frères qui ont pas mal de sang sur les mains. Ce sont deux tueurs à gages qui vendent sans état d’âme leurs services au plus offrant. Quand le film commence, ces deux là, commandités par un mystérieux Commodore, et qui ont toujours « travaillé » en tandem, cavalent après un type qu’ils doivent d’abord faire parler avant de le tuer. L’homme en question (Riz Ahmed) est un chimiste qui aurait mis au point une formule magique pour détecter l’or…Un quatrième personnage va bientôt entrer en jeu : un chasseur de primes (Jake Gyllenhaal), chargé par le « patron » de l’expédition de surveiller la cible, mais sans l’approcher…

Dans des paysages grandioses (qu’on suppose appartenir à l’Ouest américain, mais qui sont en fait espagnols), ce qui débute comme un western va petit à petit s‘affranchir des codes du genre et virer au récit initiatique et sentimental.

A travers le portrait de deux frères qui partagèrent une enfance tourmentée mais que désormais tout oppose, exceptée la nature de leur boulot, Jacques Audiard va s’interroger sur la relation fraternelle et le poids de l’héritage familial. Cela, sans abandonner un seul instant le récit de sa mortelle randonnée.

POINTS FORTS

-Tiré d’un roman de Patrick De Witt, le scénario est d’une densité et d’une habileté époustouflantes, alternant - sans jamais que le suspense en pâtisse- scènes spectaculaires et séquences intimistes ; séquences durant lesquelles les personnages, et surtout les deux frères, s’interrogent et se dévoilent, faisant affleurer sinon leur humanisme, au moins leur désarroi.

-Entièrement américain, le casting est cinq étoiles, avec en tête quatre pointures, qui occupent l’écran comme peu : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed… Si la réussite du film ne doit pas tout à ces quatre là, en tous cas, elle leur doit beaucoup.

- Placé sous la responsabilité d’un des meilleurs chefs opérateurs du moment, l’ultra-doué Benoit Debie, le filmage est, formellement, magnifique.

-Quant à la musique, qui donne à « entendre » la singularité de ce Frères Sisters, elle mériterait de rapporter à son auteur, Alexandre Desplat, un troisième Oscar et/ou un quatrième César.

POINTS FAIBLES

Je n'en ai pas trouvé. Les nostalgiques des films de cow-boys à l’ancienne trouveront peut-être que par moments, Les Frères Sisters manque un peu de rythme. Ce à quoi on répliquera que les ralentis ou les pauses dans son action, participent, justement à sa singularité, le teintent de nostalgie sentimentaliste et de fraternité, malgré la cruauté de son sujet, la chasse à mort d’un homme.