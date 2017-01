Coup de cœur de la semaine : Du cinéma populaire, au plus beau sens du terme

On retrouve Pascal Elbé dans son deuxième film, Trois amis (2007). Et, parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, Elbé et Berling sont de nouveau dans sa troisième réalisation, Le cœur en braille.

THEME

À 12 ans, Marie rêve du conservatoire pour perfectionner son jeu avec son instrument qui est le violoncelle. Seul souci, elle est en train de perdre la vue et son père veut la placer dans une institution, ce qui risque de l’empêcher de présenter le concours d’entrée. Alors Marie va tout entreprendre pour faire échouer le projet de son père. Elle va solliciter un camarade de classe, Victor, secrètement amoureux d’elle. Parviendra-t-elle à vaincre les préventions de son entourage et arriver jusqu'à ce qui est au cœur de sa vie : faire de la musique son occupation principale et un jour son métier ? Vous le saurez en allant voir ce film magnifique qui s’adresse à tous ceux, petits et grands, qui ont du cœur et aiment les belles histoires.

POINTS FORTS

"Les enfants ont été l’élément déclencheur qui m’a permis de trouver ma place et d’écrire mon premier spectacle solo", confie Michel Boudjenah. Il a débuté en fondant une compagnie de théâtre dans laquelle il faisait monter sur scène des comédiens amateurs, des adolescents habitant en banlieue – ses parents s’étaient installés dans une cité de Bagneux, après avoir quitté la Tunisie – ainsi que des enfants. Avec tout ce petit monde, il a joué la comédie pendant huit ans. On comprend donc que ses deux acteurs principaux, Alix Vaillot et Jean Stan Du Pac, 12 ans chacun, aient grandement contribué à la réussite du film.

On se gardera d'oublier les acteurs amis du réalisateur. Pascal Elbé est formidable en père meurtri d'un petit Victor qui a perdu sa maman quand il était bébé. Et cet enfant voit bien que son père ne réussit pas à faire le deuil de son épouse, alors il va l’aider à grandir… Même chose pour Charles Berling, tellement désolé et dépassé par l’infirmité de sa fille. Il tente de jouer les gros bras, donne des coups de menton et veut… Au fait qu’est-ce qu’il veut ? Lui-même ne sait pas où se situe le bonheur de sa fille. Alors elle aussi va l’aider à y voir clair, elle qui est en train de devenir aveugle…