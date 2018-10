Le coup de coeur de la semaine : "La Bretagne, une aventure mondiale", un livre essentiel

LIVRE

LA BRETAGNE, UNE AVENTURE MONDIALE

de JOËL CORNETTE, et 7 chercheurs intervenants

Ed. Tallandier

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Tout au long de cet ouvrage collectif, dense, documenté, passionné (l'auteur-animateur est un Breton bretonnant), nous découvrons (ou redécouvrons) une Bretagne de chair et de sang, depuis la fondation par les Romains à la fin du 3e siècle du Tractus Armoricus (l'Armorique de l'époque face à l'Ile de Bretagne d'alors) qui prendra son nom de baptême, Britannia, ainsi nommée par Grégoire de Tours et les chroniqueurs de l'époque, au 6è siècle, tel Procope de Césarée, jusqu'à nos bonnets rouges contemporains, résurgence des révoltés de la gabelle sous Louis XIV.

Nous croisons le roi Arthur, Surcouf, le plus célèbre de nos corsaires, à St Servan, retrouvons Jacques Cartier à la conquête de l'Arcadie, nous traversons l'époque sanglante de la révolution jusqu'à l'épopée de Cadoudal, dont les prémisses voient le jour au Parlement de Bretagne (le club des Jacobins est né "club breton"), nous saluons ces "Messieurs de St Malo", qui récupérèrent en 1708 le monopole de la Compagnie des Indes et suivons les aventures du citoyen Jean Conan de Guingamp..."chasseur de chouans".

C'est donc une Bretagne bouleversante et bouleversée, tour à tour fracturée et amputée, royaliste et républicaine, catholique au cœur des campagnes puis virant à gauche dans ses villes, que nous propose Joël Cornette et ses chercheurs. Au delà des évènements historiques parfaitement restitués sur près de 15 siècles, c'est une fresque sociologique, presque ethnologique, qui nous est proposée, esquissant à grands traits une identité forte, riche et complexe et surtout ouverte sur le monde depuis des générations puisque aujourd'hui on parle de la Bretagne comme du "Finistère de L'Europe".