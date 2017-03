Contre-choc démographique : quand le solde naturel français se rapproche dans l'indifférence générale de son record à la baisse de…. 1946

Atlantico : En France, on pourrait atteindre sur le mois de février 2017 un solde naturel qu'on n'avait pas connu aussi bas depuis... 1946 ! Qu'est-ce qui explique la situation actuelle ? La baisse des naissances ? La hausse de la mortalité ?

Laurent Chalard : La France se distinguait au sein de l’Union Européenne, depuis la fin des Trente Glorieuses, par le maintien d’un solde naturel (c’est-à-dire la différence entre les naissances et les décès) sensiblement positif, proche ou supérieur à + 200 000 personnes par an, à l’exception des années 1976 et 1993, contribuant majoritairement à la croissance démographique nationale. Or, les dernières données provisoires, fournies par l’Insee pour le mois de janvier 2017, indiquent que, sur les douze derniers mois, ce solde est tombé à + 149 100 personnes, soit le niveau le moins élevé enregistré depuis juillet 1976 (+ 148 521 personnes), s’inscrivant dans une tendance baissière, qui devrait le faire passer le mois prochain en-dessous de ce dernier niveau, c’est-à-dire proche du niveau atteint en milieu d’année 1946 au tout début du baby boom !

La situation actuelle s’explique par la combinaison d’un double phénomène qui oriente à la baisse l’excédent naturel. D’un côté, le nombre de naissances se réduit sensiblement, depuis le pic maximum atteint en 2010, passant de 802 273 unités en moyenne annuelle en décembre 2010 à 742 900 unités en moyenne annuelle en janvier 2017. De l’autre côté, le nombre de décès progresse de manière importante, passant du point bas de 507 238 unités en moyenne annuelle en janvier 2005 à 593 800 en moyenne annuelle en janvier 2017, approchant de la barre des 600 000 unités, qui n’a plus jamais été atteinte depuis 1945, année de guerre. Le solde naturel hexagonal apparaît donc sur une mauvaise pente !

Ce phénomène est-il structurel et le fruit du vieillissement des baby-boomers ou conjoncturel et par exemple lié à la récente épidémie de grippe ?

C’est à la fois un phénomène structurel et conjoncturel, d’où l’ampleur de la baisse du solde naturel constaté ces dix dernières années, puisqu’un pic de + 281 894 personnes avait été atteint en janvier 2007.

Sur le plan structurel, les deux facteurs d’évolution du solde naturel l’orientent à la baisse. En effet, il se constate, d’un côté, une légère réduction du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants, étant donné la moindre natalité postérieure au baby boom (seulement partiellement compensée par l’immigration), ce qui diminue mécaniquement le nombre de naissances à fécondité égale. D’un autre côté, il se produit une forte hausse du nombre de personnes âgées, au fur-et-à-mesure de l’arrivée des générations nombreuses du baby boom à des âges avancés, augmentant mécaniquement le volume de décès à espérance de vie identique.

Sur le plan conjoncturel, de nouveau, les deux facteurs d’évolution du solde naturel l’orientent à la baisse. D’un côté, se produit une diminution de l’indice de fécondité, quasiment continue depuis mi-2014, qu’il est difficile à expliquer sérieusement sans recul temporel important, et, de l’autre côté, se constate une hausse de la mortalité en décembre 2016 et janvier 2017, liée à une nouvelle épidémie de grippe virulente, comme ce fut déjà le cas à l’hiver 2014-2015. Or, la population française vieillissant, la surmortalité liée à ces épidémies augmente puisqu’elles touchent des populations fragiles plus nombreuses que par le passé.