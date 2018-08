Congés stressés : les angoissés des vacances sont plus nombreux qu’on croit

Atlantico : Alors que la majorité des français attendent avec impatience l’arrivée des vacances, certaines personnes, elles, angoissent à l’idée de partir. Le manque de moyen financier est-il la cause principale de cette inquiétude ? Que faire si l’on désire partir mais que notre budget est limité ?

Pascal Neveu : Il n’y a que très peu de personnes qui angoissent à l’idée de partir en vacances. Car il s’agit bien là de la rupture, de la pause dans son quotidien, et de l’autorisation à se laisser-aller.

Cette petite catégorie concerne des hommes et des femmes qui se contentent de leur maison, car très souvent ils n’ont pas été habitués, dès leur enfance, à partir.

C’est l’angoisse de l’inconnu, l’angoisse de quitter sa maison/cocon, l’angoisse d’un cambriolage… Nous sommes là sur des préoccupations qui n’ont pas de lien avec l’argent.

Mais sur les quelques 35% de français qui ne partent pas en vacances, c’est la préoccupation financière qui l’emporte. Car les vacances, c’est un budget !

Raison pour laquelle beaucoup se retrouvent en famille, ou ne peuvent pas partir, n’ayant pas les moyens.

Certes, certains n’hésiteront pas à contacter leur banque afin de contracter un emprunt, d’autres utiliseront leur autorisation de découvert, quand d’autres angoisseront quant aux risques bancaires. Car notre relation à l’argent est très forte et symbolique.

Replongeons dans notre construction psychique.

C’est à partir de 2 ans que l’enfant va vivre le fameux stade anal. Durant cette période, l’apprentissage de la propreté est la préoccupation des parents et l’angoisse des enfants. L’enfant développe la maîtrise de ses sphincters, mais non sans fantasmes. Il ne peut plus se lâcher, se laisser-aller comme auparavant.

D’un côté, il prend plaisir à pouvoir se contrôler, voire même développer une certaine jouissance, mais il découvre que ce qu’il a assimilé intact par la bouche, ressort détruit par l’anus, créant des angoisses inconscientes.

L’interaction avec les parents est telle que cela prend la forme d’un jeu, voire d’un cadeau offert aux parents, qui encouragent et félicitent leur enfant. Mais l’enfant découvre ainsi qu’il peut faire plaisir ou non aux parents et donc les contrôler et les « emm… »…

La psychanalyse y voit les prémisses du troc, du lien à l’argent.

D’ailleurs outre certaines locutions, les contes rapportent que l’on peut trouver de l’or sous un tas de fumier, que rêver d’excréments est synonyme d’argent…

De manière moins symbolique, et plus pratique, ceci peut expliquer nos comportements différents face à l’argent, aux vacances et au plaisir.

Ainsi, la pensée inconsciente de « perdre » ce qui a été retenu sur un compte bancaire, de tomber sous un montant rassurant, peut empêcher certains, alors que d’autres ne s’en préoccuperont nullement. Ces derniers sont dans le « carpe diem ».

Il s’agit là, pour chacun, de gérer un conflit inconscient avec pour seul résultat satisfaisant : éviter une trop forte angoisse. Car il faut également sécuriser son avenir face à des imprévus.

Les compromis sont donc présents, et s’offrent alors diverses possibilités de la plus fermée à la plus ouverte : 1) ne pas partir en vacances, 2) partir en ayant tout budgétisé et en ayant conscience des frustrations en se refusant certains plaisirs (glaces, verres, restaurants, activités), 3) partir en se projetant dans le dépassement du budget fixé, jusque 4) partir en se moquant du budget, pour vivre à fond ses vacances dans la pensée qu’on ne vit qu’une fois.

Quand le budget est limité, de plus en plus de personnes vont limiter leurs dépenses « soldes » par exemple, ou profiter de plus en plus des e-vacances qui fleurissent.

Autrement dit, en dehors de nombreuses de célibataires, couples ou familles qui ne peuvent pas « s’offrir » de vacances, car n’ayant pas le budget, il existe une catégorie de personnes qui vont angoisser. Non pas qu’ils soient des Harpagon, mais parce que notre rapport à l’argent est complexe.

De nouveau tout est question d’éducation.

D’un côté une personne qui a vécu dès l’enfance, ou plus tard, des difficultés financières, qui a supporté des privations, et qui va donc privilégier être une fourmi plutôt qu’une cigale.

D’un autre côté, celles et ceux qui auront reçu une leçon de vie plus insouciante, en tout cas qui considèrent qu’il faut en profiter, et que demain ne sera pas pire qu’aujourd’hui, et qui donc pratiquent ce mode de vie et de pensée.

Tout est donc question de multiples angoisses et la façon dont nous les gérons.