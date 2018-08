Conférence des ambassadeurs : la défiance d’Emmanuel Macron à l’égard des Etats-Unis de Donald Trump est-elle vraiment justifiée ?

Atlantico : Dans son discours prononcé devant les ambassadeurs, ce lundi 27 août, Emmanuel Macron a pu déclarer « L’Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis. C’est à nous aujourd’hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne » « Nous devons tirer toutes les conséquences de la fin de la guerre froide », ce qui nécessiterait une « réflexion exhaustive sur ces sujets avec tous les partenaires de l’Europe et donc avec la Russie » .

Comment mesurer une telle déclaration, n'est-elle pas paradoxale, voire exagérée au regard de la réalité ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : Le discours présidentiel mêle vérités de bon sens, raccourcis trop rapides et éléments performatifs, non sans emphase parfois. De fait, les Etats européens, dont le plus grand nombre est simultanément membre de l’Union européenne (UE) et de l’OTAN, ne peuvent pas remettre leur sécurité aux seuls Etats-Unis. Au vrai, est-ce le cas ? La situation est variable d’un pays à l’autre. La France ou le Royaume-Uni n’ont pas abdiqué tout rôle militaire. D’autres pays, à l’instar de la Grèce ou de la Pologne, fournissent un important effort militaire. Au fil de la Guerre Froide, au sens historique de l’expression, les alliés européens des Etats-Unis assuraient leur part du fardeau. Le véritable problème date des trois décennies qui ont suivi la chute du Mur de Berlin. Tous les pays européens sans exception, y compris les plus allants sur le plan militaire, ont fortement baissé leurs budgets militaires. C’est la racine du problème stratégique européen : il faut réarmer. Et les décisions se prennent au niveau des nations, au sein de chaque Etat membre.

Les alliés européens des Etats-Unis doivent effectivement prendre leurs responsabilités, et donc produire un plus grand effort militaire. En revanche, il est contre-performant de mêler le débat sur le nécessaire relèvement des dépenses et celui sur la finalité de l’UE, tout en ajoutant une interrogation sur l’avenir de l’OTAN. En l’état des choses, la sécurité de l’Europe est assurée dans le cadre de l’OTAN, une alliance conforme à l’histoire de longue durée de l’Europe. Cette alliance permet aussi de contrebalancer le poids de l’Eurasie. Aujourd’hui incarnée par la Russie (le « troisième continent » des doctrinaire du panslavisme et des idéologues de l’eurasisme), l’Eurasie semble destinée à graviter autour de la République populaire de Chine (voir les « nouvelles routes de la soie »). La longue période de paix dont l’Europe occidentale a bénéficié au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’extension des frontières de la liberté en Europe centrale et orientale (après la césure de 1989-1991), reposent sur l’engagement américain sur le Vieux Continent. Il serait faux de croire que ces bienfaits sont définitivement acquis.

Le discours de Donald Trump suscite à raison un certain nombre de doutes, mais il ne faut pas oublier que, du temps de la Guerre Froide, le débat politique et stratégique sur la stratégie de l’OTAN ainsi que les interrogations quant à la fiabilité de la dissuasion élargie assurée par les Etats-Unis étaient incessants. Sous Richard Nixon, le retrait américain du Vietnam, le discours de Guam relatif aux modalités de l’engagement des Etats-Unis en Asie, les références d’Henry Kissinger à la Realpolitik de Metternich et à la « pentagonale », avaient suscité bien des inquiétudes, sans parler du « coup d’Etat monétaire » du 15 août 1971. Qu’on relise à ce propos les analyses de Raymond Aron dans « La République impériale ». Aujourd’hui, le principal problème de l’OTAN ne réside pas dans un quelconque retrait américain : les Etats-Unis tiennent leur rôle dans la défense des frontières de l’Europe. Le problème réside dans l’insuffisance des efforts européens, ce qui est la source de déséquilibres bien plus importants qu’autrefois. S’il est bon et utile que les alliés européens se coordonnent pour gagner en efficacité, il serait fallacieux de vouloir remplacer l’OTAN par l’UE. Du reste, ce n’est pas ce qu’Emmanuel Macron dit, mais parler de « souveraineté européenne », alors même que l’UE n’est pas un acteur géopolitique, introduit une certaine confusion. Idem lorsqu’il parle de la Russie comme un « partenaire » : la politique révisionniste et revancharde de la Russie en Europe constitue l’une des menaces qu’il faut contrer ; la Russie est un adversaire qu’il faut tenir en respect (tout en maintenant un cadre de négociation).

Emmanuel Macron a pu également traiter des dossiers syrien et libyen. Concernant ces dossiers, quel est le véritable poids européen ? Comment analyser ces situations dans une perspective d'une Europe qui "prend ses responsabilités" ?