​Comment le rapprochement Etats-Unis/Royaume-Uni pourrait bien provoquer celui de l’Allemagne et de la Chine

Atlantico : Le 26 janvier dernier, lors d'une conversation téléphonique avec Angela Merkel, le premier ministre chinois Li Keqiang invitait les deux pays à un rapprochement, en indiquant "La Chine et l'Allemagne devraient envoyer des signaux stables aux marchés mondiaux et sauvegarder conjointement le système international existant, par la libéralisation des échanges et des investissements". Quelle serait la logique d'une alliance Chine-Allemagne ? Une telle coopération est elle crédible ?

Edouard Husson : Je suis étonné que cela vienne aussi vite.

J'aurais plutôt pensé que les Chinois seraient spectateurs des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe continentale et qu'ils ne feraient connaître un point de vue que de manière très discrète et au bout de plusieurs mois. Cela ne peut signifier qu'une chose: les Chinois sont persuadés que Trump peut réussir et ils voient cela comme une menace pour le développement de leur modèle "Made in China 2025", qui suppose que la Chine devienne une grande puissance exportatrice dans les dix ans qui viennent. Evidemment, si se met en place un néo-protectionnisme, sous l'influence britannique et américaine, le régime peut craindre la stagnation ou la régression des débouchés. Evidemment, la Chine dispose d'un marché intérieur considérable; mais le développement de ce marché intérieur se ferait aux dépens de l'emprise du parti communiste. L'élargissement des classes moyennes et l'enrichissement généralisé produiraient inévitablement l'avènement du pluripartisme. Quand on lit les compte-rendus de l'entretien téléphonique entre les deux chefs de gouvernement, il y a une crainte avouée: le Brexit; et une crainte inavouée: le fait que la Russie puisse s'éloigner à nouveau de la Chine si se met en place la détente annoncée entre Washington et Moscou.

Quelles en seraient les conséquences pour l'Europe, et plus particulièrement pour la France ?

Comment Angela Merkel va-t-elle réagir? Sans doute de manière très prudente. D'abord, parce que la boussole de Berlin est, sauf quelques années sous Schröder (2002-2005), restée fondamentalement la même que celle de l'Allemagne d'avant la réunification: Washington. Angela Merkel espère que Trump va échouer. Elle a commencé à mobiliser les réseaux entrepreneriaux allemands qui financent internet pour faire pression sur les médias non alignés et traquer la "vérité alternative". Ensuite, ce qui peut gêner Angela Merkel, c'est le fait que la diplomatie russe est trop subtile pour choisir, dans les mois qui viennent, entre Washington et Pékin; il est donc peu probable que Berlin, en se rapprochant de Pékin, puisse faire l'économie d'une réconciliation avec Moscou. Or Angela Merkel ne s'y résoudra que contrainte et forcée. Enfin, notons que l'Allemagne est une grande puissance européenne mais pas une puissance mondiale: je ne dis pas cela seulement parce que l'Allemagne réalise encore la moitié de son commerce extérieur avec l'Union Européenne; mais aussi parce que, depuis la réunification , l'Allemagne a eu la diplomatie de son commerce extérieur, et non une diplomatie qui pèse autant sur les affaires internationales que le PIB allemand dans l'économie mondiale.