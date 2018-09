Comment mondialisation et automatisation ont interagi dans les destructions d'emplois au sein des économies occidentales

Atlantico : Alors qu'un sondage international réalisé par le Pew Research Center démontrait la crainte suscitée par les populations à l'égard de la destruction d'emplois que pourrait provoquer l'automatisation et la robotisation, un article publié par Foreign Affairs, écrit par l'économiste Susan Houseman révélait que le déclin des emplois manufacturiers aux Etats-Unis, au cours de ces dernières années, n'était pas la conséquence de ce processus d'automatisation. Comment évaluer les arguments avancés par Susan Houseman ?

Sarah Guillou : Susan Houseman déconstruit la relation entre croissance de la productivité, robotisation et emplois.

Pour cela elle part du consensus sur la relation positive entre automatisation et productivité du travail. Quand on remplace des hommes par des machines, on s’attend à une hausse de la productivité du travail, car pour un nombre de travailleurs réduit, la quantité produite est soit équivalente, soit supérieure ; donc la productivité du travail augmente. Si on constate une hausse de la productivité et une baisse du nombre d’employés alors il est probable que l’automatisation y soit pour quelque chose. Or, Susan Houseman montre que la productivité n’a pas tant augmenté que cela dans le secteur manufacturier si on corrige les chiffres d’un secteur, celui des ordinateurs et autres produits électroniques. En effet, ce secteur est singulier dans la mesure où il a connu une incroyable baisse des prix de sa production concomitante à la montée de la qualité et des fonctionnalités de ses produits et une incroyable croissance parallèle à la croissance des activités numériques. En conséquence, si on exclut ce secteur, la valeur ajoutée manufacturière ne montre pas une augmentation aussi déconnectée de son emploi. Donc, la baisse de l’emploi manufacturier n’a pas été accompagné d’une forte hausse de la productivité et finalement, selon S. Houseman, on ne peut incriminer l’automatisation comme une cause de la perte des emplois.

Le raisonnement est intéressant car il permet de relativiser le rôle de l’automatisation et de mettre l’accent sur d’autres causes possibles comme la concurrence étrangère. Il permet également d’observer que l’automatisation n’a pas permis de compenser le différentiel de coût de production avec les producteurs étrangers et que le rythme des délocalisations des emplois manufacturiers a été plus rapide que celui de l’automatisation. Le processus de robotisation et d’automatisation des tâches est un processus lent car coûteux mais c’est un processus continu et irréversible, une tendance de fond. Comme il est coûteux, non seulement en raison des investissements mais aussi des personnels qualifiés qu’il nécessite, la délocalisation des emplois a pu apparaître comme une solution plus immédiate et moins coûteuse, pour certaines tâches non qualifiées, que l’automatisation. Alors qu’on pourrait penser que la globalisation a provoqué l’automatisation, en fait elle a conduit à ralentir la nécessité de l’automatisation parce qu’il était plus simple de délocaliser que d’automatiser. Remarquons qu’il s’agit d’un argument moins simple que celui-ci qui consiste à dire que la globalisation a induit la désindustrialisation. La globalisation a substitué la délocalisation à l’automatisation, parce sans les possibilités offertes par la globalisation, l’automatisation se serait imposée plus drastiquement en réponse à l’augmentation du prix du travail relativement au capital causée par le progrès technique et le progrès social au sein d’une économie.

De nombreuses publications ont pu faire état de la destruction d'emplois qui pourrait être causée par l'automatisation et la robotisation dans les années à venir, tout en soulignant les capacités de l'économie à en produire de nouveaux. Cependant, comment faire face à la situation ou de nombreuses personnes perdront leur emploi, sans avoir les qualifications pour occuper ceux nouvellement créés ? La question de la formation n'est-elle pas une illusion pour des personnes qui seront considérées comme inemployables ?

Le processus de la substitution du capital ou des machines au travailleur a toujours existé. Il résulte du progrès technique et de la volonté d’augmenter les capacités des travailleurs. Cette tendance séculaire de nos sociétés suscite de manière récurrente un questionnement sur la finalité d’un processus qui peut conduire à un monde sans travailleurs humains, qu’on s’inquiète pour un secteur en particulier ou pour l’économie dans son ensemble. Deux nouvelles interrogations sont apparues récemment : y-a-t-il un changement de rythme et de nature du processus d’automatisation des tâches d’une part, les nouveaux emplois ne créent-ils pas un marché du travail très différent d’autre part ?

Les experts mais aussi les citoyens s’accordent plutôt à répondre positivement à ces deux questions.