Comment Mélenchon se prend les pieds dans le tapis Hamon

Fachosphère au carré Medhi Meklat, comédien et martyr de l'info alternative

On savait déjà, depuis Mélenchon, que la droite commençait à Hamon. On sait désormais, grâce à Libé et Médiapart, que la « fachosphère » débute avec les gens que choquent 50 000 tweets racistes, homophobes et antisémites.