Comment "l'indéchiffrable et insaisissable" François Hollande a réussi "duper pour durer"

Peu de naïfs croyaient vraiment que François Hollande ferait autre chose que ce qu’ont fait tous les dirigeants socialistes avant lui : promettre monts et merveilles avec des trémolos de gauche, troquer le social pour le sociétal et gouverner non pas vraiment à droite mais dans le banal reniement des technocrates. Ce qui irritait déjà au plus haut point les Français, ce n’était pas cette duplicité ordinaire. C’était de constater que ce chef théorique faisait semblant de ne pas remarquer qu’ils n’avaient plus foi en ses balivernes.

Adepte de la technique de la savonnette ou de l’anguille, au choix, François Hollande avait depuis toujours pour méthode, au Parti socialiste, d’être indéchiffrable et insaisissable afin d’égarer les critiques, de duper pour durer. C’est ainsi, par exemple, qu’il avait différé la tenue d’un congrès afin d’empêcher son ex-compagne, Ségolène Royal, de prendre le contrôle du parti dans la foulée de l’élection présidentielle de 2007 (1). Ses manœuvres avaient conduit le Parti socialiste à un état de délabrement avancé et à deux doigts de l’explosion. François Hollande n’avait pas mesuré que, une fois chef de l’Etat, l’absence de clarté serait encore plus périlleuse.

Elle ne pourrait être efficace que si ses résultats parlaient d’eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas, c’est un euphémisme. Il a pourtant continué comme si de rien n’était, faussement béat, insolemment satisfait, proclamant que les choses allaient mieux alors que tout montrait que le peuple ne supportait plus son autocomplaisance. Ne se souciant pas de l’avis des sans-dents, il apparaissait comme négligeant leur vie. Tout au plus avait-il satisfait aux attentes de ses plus actifs et riches soutiens financiers, Pierre Bergé ou Jean-Jacques Augier, son trésorier de campagne, pour qui le droit au mariage entre homosexuels était une revendication prioritaire. Dès lors, l’animosité publique s’entretint d’elle même. C’était l’effet boule de neige de la détestation. « Avoue ! avaient envie de lui crier les Français. Avoue que tu te moques de nous ! Que tu sais bien que la situation de la France n’a fait qu’empirer sous ton mandat, que la désindustrialisation nous ronge, que le chômage progresse, que l’islam réactionnaire nous gangrène, que jamais autant de Français n’ont été victimes de meurtres politiques, notre épargne, nos enfants, notre futur sont gravement en danger ! » Mais non, rien n’y a fait, François Hollande n’a rien concédé, rien, s’entêtant sur l’air du « savamieux », dans une inquiétante réédition du « Tout va très bien, madame la marquise », qui précéda la Seconde Guerre mondiale. On le vit même glisser de manière indécente sur le sang des victimes, pour prétendre que les attentats de 2015 et 2016, dont il est grandement responsable, ont renforcé sa détermination et son autorité. Cette incapacité au moindre naturel, à la plus humble franchise, un mot si proche du mot France, est bel et bien ce qui révulsait et révulse toujours nos concitoyens. D’où lui vient cet étonnant comportement d’édredon ?