Comment Google enregistre et stocke secrètement vos conversations

Atlantico : En seulement quelque clics, il est possible, pour n'importe quel utilisateur de Google, de consulter les informations que le moteur de recherche enregistre sur lui. Rendez-vous sur myactivity.google.com pour cela. Surprise : si celui-ci mémorise chaque recherche, il est également capable de déterminer vos derniers déplacements, et surtout les commandes vocales et diverses discussions qu'on a pu avoir autour de son téléphone. D'abord, pourquoi existe-t-il de telles archives ? Que deviennent ces informations?

Christophe Benavent : Oui l'expérience est saisissante, toutes les activités d'un compte sont enregistrées, même en employant différents appareils. Je suis sur que tout ceux qui en feront l'expérience auront un choc. Il doit être un choc salutaire!

Le but principal pour Google est l'amélioration des services en général, et avant tout ses services publicitaire. L'essentiel du chiffre d'affaire de google provient des liens sponsorisés dans son moteur de recherche, mais aussi de l'affichage de bannière sur le sites d'une multitude d'éditeurs, le but est donc à l'évidence le ciblage. Mais précisons la nature de ce ciblage. La qualité de celui-ci se traduit par la probabilité d'un clic sur le message affiché. L'enjeu est de la maximiser. Avec la méthode des mots-clés, autrement dit le ciblage contextuel, on augmente ces probabilité en fournissant des publicité correspondant aux contenus des pages que l'internaute souhaite consulter, avec cette méthode on a besoin uniquement de connaitre les termes employés par l'utilisateur dans le moteur de recherche. Mais depuis plusieurs années Google va plus loin, et veux prendre en compte d'autres paramètres, l'historique des actions permet d'enrichir les modèles. Mais d'autres informations comme la geo-localisation peuvent être particulièrement utiles dans certaines situations. Si l'on devine qu'un internaute risque de visiter un point de vente pour acheter disons de la peinture car on a observer que depuis quelque heures, ils consulte des sites de bricolage, identifiant qu'il se déplace en voiture, il sera pertinent d'afficher un message du point de vente le plus proche. Quand , ou quoi, sont ainsi les questions auxquels google tente de répondre de manière continue et automatique. Les données nourrissent ce processus.

Mais un autre but est l'expérience de l'utilisateur. Il est important pour Google d'apporter des services utiles et faciles à utiliser à ses utilisateurs, ne seraient-ce que pour les fidéliser à ses services et donc à l'exposition aux messages que gèrent Google. Cette qualité d'expérience commence par l’auto-complétion des recherches, par la personnalisation du fil de nouvelles dans Google Now, par des recommendations pertinentes d'itinéraire etc. De ce point de vue là, et si on considère les services de Google comme efficace, ce recueil de donnée est justifié.