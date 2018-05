Comment Gilbert Renault, catholique pratiquant profondément patriote, est devenu le fameux "colonel Rémy"

Gilbert Renault, qui prendra le nom de Rémy dans la Résistance, est né le 6 août 1904 à Vannes, en Bretagne. Aîné d’une famille catholique pratiquante, profondément patriote, son grand-père, Étienne, a participé à la guerre de 1870-1871. Le père de famille, Léon, enseigne l’anglais au collège jésuite de Jersey, puis au collège Saint-François-Xavier de Vannes. Si l’on remonte l’arbre généalogique de la famille, on découvre un curieux assemblage d’Écossais, d’Irlandais et de Bretons. Léon élève son fils Gilbert dans la ferveur de la foi catholique, avec un attachement particulier à la Vierge Marie, à laquelle il voue une vénération absolue.

Il lui inculque un patriotisme ardent, fondé sur l’esprit d’honneur et de sacrifice. Sa mère, Marie Decker, est l’aînée d’une famille luxembourgeoise de quatorze enfants. Gilbert passe le bac et obtient un poste honorable à la Banque de France. Il doit cependant effectuer son service militaire dans l’artillerie à Nantes. Son père tombe gravement malade et meurt en 1924. Renvoyé dans ses foyers comme soutien de famille nombreuse, Gilbert, l’aîné de dix enfants, doit compléter au plus vite les ressources de la fratrie. Désirant gagner plus et tout de suite, il est reçu à la Banque d’Indochine, puis rejoint la Banque commerciale africaine.

Le 15 mars 1928, Gilbert rencontre, lors d’une soirée, Édith, fille d’un Écossais plein d’humour, James Anderson, buveur invétéré de whisky, et d’une mère bretonne, Marie-Christine Legouix. Blonde, mince et souriante, Édith enflamme le cœur du jeune homme, qui peut après demande sa main à la future belle-famille. Cependant, la séparation guette les amoureux, car Gilbert doit occuper un poste au Gabon. Au bout de quelques mois, estimant ses revenus insuffisants, il quitte la Banque pour se lancer dans l’exploitation forestière. Souhaitant surtout revoir Édith, il revient en France, où sa fiancée et sa mère l’attendent à La Rochelle. Les deux jeunes gens se marient à l’église Saint-Pierre de Neuilly, le 19 septembre 1929. Quelques semaines plus tard, ils partent pour le Gabon, à Libreville, accompagnés de Marie, l’aînée des Renault. Édith, qui contracte le paludisme, doit être rapatriée en France, tandis que les bénéfices de la société tournent à la faillite. Gilbert rentre également en France en août 1930. Les difficultés financières s’accumulent, le jeune ménage se trouve dans l’obligation de vendre l’appartement acquis depuis peu. Les parents d’Édith accueillent le couple chez eux. Gilbert fait divers métiers (livreur de viande, vendeur d’informations aux journaux, assureur…) et commet bien des imprudences qui exaspèrent ses banquiers, ainsi que sa belle-mère… En revanche, il donne à Édith de beaux enfants : Catherine en 1930, Jean-Claude en 1931, Jean-Luc en 1933, Cécile en 1935 et Manuel en 1939. Au total, le couple Renault aura huit enfants.