Comment l’espérance de vie a commencé à chuter au Royaume-Uni et pourquoi cela nous pend au nez de ce côté-ci de la Manche

Atlantico : Après des années de croissance, elle a finalement stagné ces dernières années, passant derrière celle enregistrée en Suisse, en France ou en Italie. Comment l'expliquer ?

Gérard-François Dumont : La stagnation ou la baisse de l’espérance de vie à la naissance certaines années n’est pas un phénomène propre au Royaume-Uni. La situation est similaire dans d’autres pays occidentaux comme la France où l’espérance de vie a chuté en 2015 ou comme aux États-Unis où elle est en diminution.

De telles baisses peuvent être dues à des facteurs conjoncturels : une grippe plus sévère qui déclenche une surmortalité, un vaccin contre la grippe peu efficace par rapport aux virus les plus virulents de l’année, un phénomène de canicule comme en 2003…

Mais la grande erreur serait de croire, dans nos pays occidentaux, que le niveau d’espérance de vie atteint serait un acquis, donc pérenne.

Or ce n’est nullement le cas car il faut tenir compte des facteurs que j’appelle « externes » et « internes » susceptibles de modifier l’espérance de vie. Le maintien d’un nombre élevé d’années d’espérance de vie tient à plusieurs paramètres, comme l’éducation à la santé et à l’hygiène, le maintien d’un réseau sanitaire efficace, ce qui n’est pas forcément le cas lorsque l’offre médicale est insuffisante, par exemple sous l’effet d’un trop faible nombre de médecins en conséquence du numerus clausus ou d’un accès plus difficile à des services hospitaliers lointains ou à des urgences surchargées. Un autre facteur externe tient aux niveaux de pollution qui réduisent l’espérance de vie, par exemple dans plusieurs territoires chinois.

Autre facteur externe, les changements de politique sanitaire. En France, on constate qu’un certain nombre de personnes renâclent à la vaccination de leurs enfants, contrairement à la situation existant quelques dizaines d’années auparavant où la question ne se posait pas puisque les vaccinations étaient prises en charge et réalisées dans le cadre de la médecine scolaire.

Il faut également tenir compte de facteurs « internes », c’est-à-dire des comportements des individus en termes de respect des règles d’hygiène, de prévention sanitaire, de modes alimentaires, de consommation de produits à forts effets sur la mortalité. Ainsi, la baisse de l’espérance de vie aux États-Unis est largement liée à montée de l’obésité et à la consommation croissante de drogues qui entraîne une surmortalité.

Troisième ensemble d’éléments à signaler : la composition de la population. Au Royaume-Uni comme dans d’autres pays occidentaux, la population comprend un certain nombre de flux issus de l’immigration dont certains n’ont pas acquis dans leurs pays d’origine les mêmes normes d’hygiène que celles du pays d’accueil.

Enfin, il y a le comportement des populations du point de vue culturel par exemple dans des populations où l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas respectée, en particulier dans les pays musulmans. Dans ces derniers, lorsque de nombreuses femmes ne peuvent pas sortir seules, parfois n’ont pas le droit d’avoir des activités sportives, le niveau de l’obésité, lié au comportement culturel, est très élevé. Par exemple, en Arabie Saoudite, 44 % des femmes sont obèses selon les chiffres de l’OMS, ce qui engendre une espérance de vie des femmes relativement faible.