Comment assurer un discours en public

La voix n’est pas une fonction physiologique indépendante de notre vie affective et intellectuelle. Elle est au contraire étroitement connectée avec nos émotions. De ce fait, elle est influencée par le contenu de ce que l’on communique. Nous n’aurons pas la même voix pour lire une recette de cuisine que pour faire un discours sur la République. L’élément le plus important dans la prise de parole est le désir de communiquer. Si l’orateur ne s’intéresse pas à ce qu’il dit, personne ne s’y intéressera.

Cela peut sembler une banalité, mais lorsqu’on est amené à répéter souvent un cours, ou une démonstration, il arrive que notre propre intérêt s’évanouisse, notre voix devient monocorde, et c’est comme si nous versions un soporifique dans l’oreille des auditeurs. Il est donc souvent nécessaire de renouveler son intérêt pour le contenu, de façon à ce que notre voix et notre attitude retrouvent une meilleure vivacité.

Structurer son discours

Lorsque l’on doit faire une communication publique, il est tentant de rédiger l’intégralité de son message et d’en faire la lecture aux auditeurs. Cela nous rassure et nous donne la certitude de ne rien oublier. Cela est pertinent, mais ce n’est pourtant pas de cette façon que notre message passera le mieux. Il semblerait que l’on retient beaucoup moins bien un message lu qu’un message transmis avec la vivacité du langage, car un discours n’est finalement rien d’autre qu’un partage entre êtres humains sensibles. Il n’y a pas de frontière étanche entre conversation et discours. Lorsque l’on explique quelque chose à un ami, on est naturel ; de même lorsqu’on s’adresse à deux personnes, ou à trois. Continuons à ajouter mentalement des auditeurs un par un : dix, vingt, cinquante, cent, mille, deux mille… Pourquoi ce naturel devrait-il s’effacer lorsqu’on s’adresse à trente personnes ? Cinquante ? Mille ?

Même lorsque l’on s’adresse à une grande assemblée, chaque personne a besoin de sentir qu’on lui parle à elle précisément. Et plus notre langage est proche de notre sensibilité, plus la communication est vivante et bien reçue. La difficulté d’une communication en public ne réside donc pas dans le nombre de personnes qui se trouvent en face de nous, mais plutôt dans la clarté avec laquelle nous envisageons le message que nous voulons faire passer. Toute communication s’apparente à une forme d’enseignement. Lorsque nous prenons la parole, nous souhaitons que notre public retienne quelque chose de ce que nous avons dit : Quelle est l’idée essentielle qu’ils doivent avoir retenue ? Les trois ou quatre autres idées qui s’articulent autour de cette idée centrale ? Si, à la fin de la communication, l’auditoire est en mesure d’en restituer l’idée principale et quatre ou cinq idées secondaires, l’objectif aura été atteint. Il faut savoir que dans un discours d’une heure on ne peut pas s’attendre à ce que les auditeurs retiennent plus de quatre thématiques. Dans de nombreux cas, on pourra mettre en lumière l’articulation du discours avec un « power point » qui reprendra les mots-clés, auxquels pourront s’adjoindre des illustrations. Cet aspect visuel est un soutien important pour de nombreuses personnes. Mais tous les discours ne se prêtent pas à cela, et il faut alors compter sur les talents de l’orateur. Une fois que le « squelette » du message est construit, on peut le rendre vivant, lui donner de la chair, de la saveur.