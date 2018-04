Comme un léger problème... 83% des Français estiment que le partage des richesses créées par les entreprises est inéquitable

Atlantico : Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour Synopia, seuls 17% des Français jugent que le partage des richesses produites par les entreprises entre les parties prenantes est équitable, contre 83% qui le jugent inéquitables. Comment analyser un tel résultat et quel défi représente-t-il pour les entreprises elles-mêmes ?

Alexandre Malafaye : Tout d’abord, il me semble important de dire qu’en commençant cette enquête, on ne s’attendait pas à de tels résultats. On savait que les Français avaient une défiance importante vis-à-vis de l’économie et du monde de l’entreprise.

Quand on voit la récente Une du Monde : « Profit du CAC40, 93,4 milliards d’euros », on sait ce qu’on cherche à agiter chez les Français. Les gens ne regardent que les chiffres et ne voient que la question n’est pas là. Il est bien de faire du profit. La vraie question est : où va le profit ?

Mais malgré tout cela, on ne s’attendait pas à un score aussi important : 83%, c’est un score très massif. C’est un score qui traverse toutes les couches sociales, toutes les couches socio-professionnelles, et qui ont même peu de disparités sur le plan politique : à droite, à gauche, à l’extrême-droite, à l’extrême-gauche ou même macronien, vous êtes très concerné par le sujet. Cette homogénéité est le premier enseignement du sondage, même s’il y a quelques disparités.

Quant à la question du risque, c’est un autre problème. Je ne saurai dire si cette opinion est véritablement fondée ou si elle est plus du domaine de la perception. La France n’est pas non plus le pays inégalitaire au monde, en tout cas. Quand on regarde le reste du monde, cela va même pas si mal que ça. Mais la vraie question qu’il faut se poser derrière, à la fois pour les dirigeants politiques et les dirigeants d’entreprise, c’est : est-ce que cette perception d’inégalités, fondée ou pas, est tenable dans la durée ? Peut-on bâtir un projet de société, un projet d’entreprise, fait avec des collaborateurs quand 5 sur 6 d’entre eux considèrent que tout ça n’est pas juste ?

C’est un vrai sujet : ils considèrent que le système actuel est injuste. Certes ils vont faire le job, plus ou moins motivé, plus ou moins porté par le sens du métier et du devoir accompli, mais reste la question de la confiance, confiance dans ce qui est le plus fondamental dans notre société. Pourquoi le partage de la valeur est-il fondamental ? Tout simplement parce que c’est le nerf de la guerre, c’est le coeur de la logique de production de l’entreprise. L’entreprise génère du chiffre d’affaire puis en vient naturellement à le répartir, car c’est sa finalité - car il s’agit bien de fabriquer du profit. Aujourd’hui, ce profit a l’air d’être partagé de manière très limite. C’est ce qui pose un vrai problème de modèle, de compréhension, de confiance. La question est aujourd’hui : comment entrainer les gens dans la durée ? Car il reste possible qu’un jour les gens disent : « il y en a marre », et qu’ils renversent la table.