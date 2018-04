Combien d’heures d’exercices physiques vous faudra-t-il faire pour éliminer les chocolats que vous avez englouti à Pâques ?

Décryptage

Zone euro Allemagne L’Allemagne s’est-elle exclue de fait de la zone euro ? Si l'Allemagne n'accepte plus de prêter son épargne au sein de la zone euro on peut considérer que de fait elle n'y est plus.

Bonnes feuilles Nous passons le tiers de notre vie à dormir... mais comment avoir un sommeil actif ? 30 000. C’est en moyenne le nombre de jours que nous passons sur terre. Souhaitons-nous vraiment continuer à épuiser nos journées en les enlisant dans des habitudes contraires à notre épanouissement? Nous sommes fatigués de trop travailler ; fatigués de ne pas trouver le sommeil ; fatigués de chercher l’âme-sœur ; fatigués d’élever des enfants qui deviendront des adolescents épuisants. Et si nous faisions de notre fatigue une alliée? Extrait de "Fatigue - Et si on apprenait vraiment à se reposer ?" de Léonard Anthony et Adrian Chaboche, aux éditions Flammarion (2/2).

Bonnes feuilles "Habile !" : quelle est la véritable histoire de OSS (parfois 117) ? Près de trente ans après la chute du Mur et la fin de la guerre froide, l’univers opaque des espions et agents secrets fascine de plus en plus. Or, la réalité s’avère souvent bien éloignée de la fiction. Cet ouvrage de référence offre un décryptage vivant et complet de l’univers du renseignement « vu de l’intérieur ». Extrait de "Dictionnaire du renseignement" d'Hugues Moutouh et Jérôme Poirot, aux éditions Perrin (2/2).

D'utilité publique Sauver le service public ou le saboter en nous apprenant à nous en passer... qui sait encore à quoi vont servir ces grèves ? Un petit coup d’œil sur la plupart des titres de presse suffit à brosser un portrait très particulier des événements qui ne manqueront pas d’arriver dans les prochains jours.

Pas de feu sans fumée… Une école maternelle incendiée dans les Yvelines ! Pourquoi ne rappelle-t-on pas aux incendiaires qu'il en coûte 10 ans de réclusion ? Une école maternelle de Chanteloup-les-Vignes a brulé. On a fracturé sa porte. Puis on a mis le feu à l'établissement. L'école est pour longtemps hors service. La maire de la ville est en colère.

Mécènes modernes Les fondations d’entreprise, de nouveaux acteurs culturels ambitieux (n’en déplaise aux grincheux) De nombreuses entreprises irriguent le tissu artistique en participant au financement de musées, de troupes ou de spectacles.

Tentation de la radicalité Cette nouvelle "extrême-gauche hors les murs" qui pourrait bien compliquer le quinquennat Macron La très forte activité à l'extrême-gauche depuis quelques mois prend une tournure de plus en plus visible. Mais il faut démêler ce qui ressort de l'activité traditionnelle de cette famille du monde politique et ce qui, "souterrainement", semble renouveler l'approche activiste.

Golden boys Ces ados qui deviennent millionnaires grâce à des jeux vidéos Le développement de la scène e-sport est spectaculaire depuis quelques années. Les joueurs professionnels, qui ont souvent la vingtaine, se retrouvent de plus en plus avec des petites fortunes.