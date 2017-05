Choc au G7 : petites crises de nerfs entre amis ou l'Occident est-il parti pour se défaire ?

Atlantico : Angela Merkel a déclaré après le G7 que "Les temps où nous pouvions totalement nous reposer sur d’autres sont en partie révolus… Je l’ai vécu ces derniers jours". Refus par Trump d'être explicite sur l'article 5 de l'OTAN, incertitude quant à l'engagement des Etats-Unis vis-à-vis des accords de Paris, Brexit… assistons nous à une simple crise passagère motivée entre autre par les échéances électorales en Allemagne et la volonté de renforcer la solidarité avec la France ou est-ce qu'il y a là les ferments d'une crise plus profonde au sein même du bloc occidental?

Philippe Fabry : C’est un peu les deux : il y a effectivement des éléments conjoncturels qui expliquent ce coup de froid : l’arrivée de la personnalité et des manières peu conventionnelles, dans le monde des relations internationales, de Donald Trump et sa volonté de mettre en pratique l’un des points essentiels de son discours de campagne en matière de politique étrangère : faire que les USA ne soient plus le « stupid country », le pays qui se laisserait exploiter par ses alliés, notamment en matière de défense ; d’autre part, vous l’avez dit, Angela Merkel a elle-même un agenda électoral à prendre en compte, avec des élections à l’automne, qui lui interdisent de promettre immédiatement de dépenser chaque années des dizaines de milliards d’euros supplémentaires qu’exigeraient la satisfaction des obligations dans l’OTAN.

Mais dans le même temps, il faut bien voir que ces intérêts électoraux et de posture face à l’opinion s’inscrivent aussi dans une évolution sur le temps plus long, et que cette question de la participation des alliés à l’OTAN est un sujet qui détériore les relations dans l’Alliance depuis un moment : dans les années 1980, la part américaine dans les dépenses totales en matière de défense des pays de l’OTAN était d’environ 50%, aujourd’hui elle est de près de 75%. Depuis la chute de l’URSS, les pays européens ont largement diminué leurs dépenses de défense – les fameux « dividendes de la paix ». Cela est mal vécu par les Etats-Unis qui ont l’impression de payer seuls, ou presque, pour la sécurité mondiale, alors que le privilège du dollar, qui leur permettait de financer cet effort et de le faire partager aux Européens, a été fortement entamé par la création de l’Euro. C’est pourquoi les Etats-Unis, depuis la fin des années 1990 – George W. Bush en avait fait un argument de campagne en 2000 – réclament un retour de l’engagement européen.

La question est cependant compliquée par ce fait que la réalité comptable n’est pas forcément significative : ainsi la France ne dépense pas autant pour sa défense qu’elle le devrait au regard des obligations otaniennes, mais fournit un très gros effort de police internationale, en Afrique notamment – l’opération Serval a mobilisé plusieurs milliers d’hommes, la participation française en Afghanistan a atteint 4000 hommes. A l’inverse, un pays comme la Grèce a certes un budget militaire élevé, mais c’est notamment en raison de son contentieux séculaire avec la Turquie, et n’implique guère de larges engagements à l’étranger – les Grecs n’avaient qu’un peu plus d’une centaine d’hommes en Afghanistan. S’appuyer donc uniquement, comme le fait Trump, sur ces questions de volumes de dépenses n’est pas forcément pertinent, et peut entrainer des frictions et des vexations, notamment avec la France, qui est sans doute le pays d’Europe, avec le Royaume-Uni, qui conserve une activité militaire significative.