"Aznavour, un chanteur de plusieurs cultures" ! Vraiment Monsieur Edouard Philippe ?

Les hommages pleuvent après la mort de Charles Aznavour. Ils sont pour la plupart sincères. On sent chez eux une véritable émotion. D'autres sont de circonstances. Et relèvent d'une assez médiocre exploitation politicienne.

C'est le cas de la phrase prononcée par Edouard Philippe : "Charles Aznavour était un chanteur de plusieurs cultures ". Là, le Premier ministre ajoute de la goujaterie à l'indécence. Il est vrai, à sa décharge, qu'il ne fait que répéter la voix de son maître qui avait affirmé qu'il y a plusieurs cultures en France.

Quand on entend comment Philippe et Macron accommodent le mot "culture", on a vraiment envie de tirer son revolver… Aznavour, n'en déplaise à Édouard Philippe, était un chanteur Français. Un très grand chanteur français.

Il était français comme l'était son ami Missak Manouchian, d'origine arménienne comme lui, fusillé par les nazis en 1945. Il était Français comme l'était Yves Montand (Livi de son vrai nom), Italien d'origine.

Quand Montand est mort, une mort nationale comme Aznavour, quelqu'un s'est-il amusé de dire qu'il était de "plusieurs cultures " ? Romain Gary, un grand écrivain français, était un Juif de Vilna. Avait-il "plusieurs cultures " ?

Et Marguerite Yourcenar, Belge d'origine, membre de l'Académie française ? Et l'Algérienne Assia Djebar également membre de l'Académie française ? Léopold Sédar Senghor, Sénégalais d'origine ? Tous et toutes furent de grands écrivains français. C'est en français qu'ils écrivaient. C'est en français que chantaient Aznavour et Montand.

On voit bien ce qu'Edouard Philippe a voulu sous-entendre avec ses "plusieurs cultures". Il a quand même la décence de ne pas dire que les rappeurs des cités s'inspiraient de Charles Aznavour….

Par chance pour sa mémoire, le chanteur est né à Paris. S'il avait vu le jour dans le 93 (à l'époque, en 1924, il y avait là-bas des Arméniens.) dieu sait ce qu'Edouard Philippe aurait dit ! Quand le Premier ministre mourra (le plus tard possible, souhaitons le) on dira de lui qu'il était un homme politique d'une seule culture. Oui, mais laquelle ?