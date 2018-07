Champions du monde : Ces Bleus qu’on n’a aucune envie de lâcher

Des explosions de joie intenses et délirantes partout qui semblent peu à peu déconnectées de leur cause apparente, la belle victoire de l'équipe de France contre celle de la Croatie. Comme si le pays avait besoin d'une immense allégresse pour mieux vivre et croire davantage en demain. On a trouvé un superbe prétexte.

Je ne peux pas m'empêcher, me trouvant pourtant dans la région d'Annecy enthousiaste mais sans commune mesure avec la folie parisienne, de me rappeler l'émission de Sud Radio où le plus formidable connaisseur médiatique du football Philippe David - culture encyclopédique, mémoire phénoménale et fraîcheur intacte - nous avait conviés à nous interroger sur la supériorité ou non de 1998 par rapport à 2018.

J'ai été le seul à soutenir que je préférais la Coupe du monde en Russie et non par volonté de provocation mais en totale sincérité. Et je ne connaissais pas encore le triomphe final !

Ma dilection pour celle d'aujourd'hui était fondée sur des motifs à la fois personnels, sportifs et politiques.

Personnels.

On n'est pas obligé de suivre les penchants de ma subjectivité mais les joueurs de cette équipe de France victorieuse m'apparaissent, pour la majorité d'entre eux, bien plus sympathiques et dignes d'estime que leurs prédécesseurs. Et je ne songe pas seulement à l'extra-ordinaire Kylian Mbappé qui, brûlant les étapes sportives, est également étonnant sur le plan intellectuel, du coeur et de la maturité. Je pourrais ajouter Hugo Lloris, Varane, N'Golo Kanté, Pavard, Griezmann...

Je suis infiniment plus sensible à l'entraîneur Didier Deschamps qu'à Aimé Jacquet dont la haine peut-être explicable contre l'Equipe à la longue m'a défrisé. On ne se commande pas mais je ne surestime pas la portée de mes humeurs et de mes choix intimes. Il n'empêche que c'est comme cela !

Sportifs.

Cette Coupe du monde a été parfaitement maîtrisée. Certes la France a eu de la chance mais c'est le propre du hasard que de savoir, dans l'incertitude et l'aléatoire, arbitrer subtilement en faveur de l'élue qu'il a distinguée. Cavani blessé ne joue pas pour l'Uruguay et le duo unique et dangereux qu'il forme avec Suarez est brisé. Contre la Belgique, deux coups francs ne sont pas sifflés en faveur de celle-ci et qui sait ce à quoi ils auraient pu aboutir ?

J'admets que les matchs de poule n'ont pas été brillants mais l'équipe douloureusement a franchi l'obstacle, obsédée par la suite où les choses sérieuses, les éliminations directes allaient advenir. Elle a été étincelante contre l'Argentine qui pâtissait d'une défense trop faible et d'un Lionel Messi mis sous l'éteignoir par l'infatigable N'Golo Kanté. Elle a été exemplaire, efficace et cohérente contre l'Uruguay et la Belgique. Comment d'aucuns ont-ils pu juger ces matchs ennuyeux ? Certes, dans un monde idéal on aurait aimé voir ressuscité le jeu éblouissant du Brésil de 1958, des Pays-Bas de Johan Cruyff et Neeskens ou de l'Allemagne de Beckenbauer. On peut formuler tous les voeux pieux qu'on désire et se plonger à discrétion dans la nostalgie. Mais la France de 2018, avec pragmatisme et talent, s'est adaptée, donnant une impression de sûreté et de confiance inébranlables. En difficulté peut-être mais jamais dépassée.