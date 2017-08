Cette hypocrisie des attaques contre la réforme de l'éducation nationale sur la question de la mixité sociale

Atlantico : Retour aux quatre jours pour les communes qui le souhaitent, instauration du "Douze élèves par classe" pour les CP et CE1 en éducation prioritaire, rétablissement de l’ensemble des classes bilingues, retour et renforcement des "humanités", stages gratuits de remise à niveau etc... le projet du ministre de l'Education Nationale a été présenté ce 29 août. Le projet de Jean-Michel Blanquer a pu être contesté en raison de sa supposée non prise en compte du problème de la mixité sociale ? Comment peuvent se justifier ces attaques ?

Pierre Duriot : Le retour aux quatre jours sera vécu comme une bénédiction pour beaucoup de foyers. On se souvient des crises de nerfs engendrées par la décision des quatre jours et demi, dans laquelle les associations catholiques ont hurlé à la suppression, en fait, du catéchisme du mercredi matin. Les communes ont dû embaucher force emplois pour jeunes, niveau BAFA, c'est à dire peu élevé, pour « occuper », ont dit la mauvaises langues, les enfants après la classe. Des emplois précaires en réalité, peu négociables sur le marché de l'emploi et peu attractifs. Sans compter quelques avatars dans les rapports entre ces jeunes encadrants, peu formés et les élèves, les hausses d'impôts locaux, les investissements nécessaires en aménagements, les mélanges entre les structures scolaires et les structures périscolaires, ce qui a créé de la confusion et des tensions, car quelquefois, les animations d'après la classe avaient lieu dans la classe. Tout ça pour ça, pourrait-on dire. Des intervenants, dont je fus, n'ont cessé de mettre en garde contre ce tripatouillage d'emploi du temps hasardeux, fait de petits emplois, de bénévoles, de projets flous et de locaux inadaptés. Le résultat est là, même si quelques réussites éducatives sont indéniables. On n'améliore pas la qualité de l'enseignement et le bien être des élèves à l'école avec des acrobaties horaires et des emplois communaux à durée déterminée.

Douze élèves par classe en CP : excellent. A condition que les maîtres soient bien formés et que l'objectif soit bien l'apprentissage des fondamentaux et non la conduite d'activités « humanistes », en réalité très politiques, comme on en voit beaucoup dans les écoles à travers des « projets » et « animations ». Retourner aux fondamentaux, revenir aux apprentissages systématiques des règles de français et de maths qui seuls solidifient les apprentissages. En finir avec la « mise en situation de réussite » permanente qui créée de l'illusion, reprendre les items de posture et de respect de l'ambiance de classe avec, désormais, de gros contingents d'enfants labiles et indisciplinés. Le groupe de douze pourrait être un incontestable progrès. A noter également qu'on limite à douze, le nombre d'enfants dans les classes spécialisées car cela constitue un effectif dans lequel le maître a plus de latitude pour n'oublier personne et consacrer à chacun le temps nécessaire à la réussite.