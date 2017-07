Cette étrange apathie occidentale face aux pulsions guerrières saoudiennes

Les troupes du royaueoccupent depuis le 14 mars 2011 le petit émirat de Bahreïn pour y rétablir la monarchie sunnite contestée par une révolution démocratique du « printemps arabe ».Il est vrai que 90% de la population bahreïnie est chiite et la monarchie sunnite. La chose s’est donc faite sous couvert de l’accord de défense liant les pays du Conseil de Coopération du Golfe. Riyad a retiré ses modestes 17 avions de combat engagés contre Daech depuis que ses forces armées sont engagées en mars 2015 dans une guerre de bombardement aérien au Yémen qui a déjà fait plus de 6000 morts et plusieurs dizaines de milliers de victimes.

L’Air Force saoudienne a mobilisé une centaine d’aéronefs contre les Houtis chiites qui semblent donc un ennemi plus menaçant que Daech et surtout que Al Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) que la CIA considère portant comme la plus dangereuse des franchises du défunt Ben Laden. Enfin Riyad a mis sur pied le 15 décembre 2015 une « coalition arabe contre le terrorisme » réunissant 34 pays essentiellement tournée contre l’Iran. L’Algérie a refusé d’y adhérer expliquant par la voie de son porte-parole qu’elle ne souhaitait pas rallier une coalition menée par le pays qu’elle regarde comme la principale source du salafisme qui a causé les 10 ans de la guerre civile.

La délire guerrier de la dynastie saoudienne se double aujourd’hui d’un autoritarisme régional à l’encontre du Qatar. Riyad, après avoir rompu toutes relations diplomatiques et commerciales avec Doha, a mis près de 15 jours avant de lancer le 22 juin un ultimatum en 13 points qui n’est pas sans rappeler celui lancé par Hitler contre la Tchécoslovaquie : accepter l’inacceptable sinon la guerre ! Celui-ci est doublé d’un embargo radical et total qui rappelle celui qui a été imposé à l’Irak de Saddam Hussein. Mais ce dernier avait été adopté par l’ONU et pas par un pays accompagné de ses affidés.

Comment expliquer cet activisme irraisonné ?

D’abord par la complaisance occidentale. Ce n’est pas la première fois que les analystes occidentaux détournent le regard devant la réalité de la diplomatie saoudienne. Les services saoudiens qui géraient l’aide américaine aux Moudjahidine afghans lors de la guerre contre les Soviétiques. Riyad fait équipe avec le maréchal pakistanais Zia ul‑Haq enorientant celle‑ci vers les plus radicaux des chefs de guerre (Abdul RasulSayyaf, Gulbuddin Hekmatyar), comme le signalaient déjà les services français. Le pays a ainsi dépensé plus de 4 milliards de dollars pour soutenir les moudjahidinesdont 1 milliard $ surtout pour implanter des madrasas wahhabites destinées aux jeunes Afghans réfugiés dans la zone tribale du Pakistan. Les madrasasdéobandi, originaire du sous-continent indien doivent faire de la place aux madrasas d’Arabie saoudite. Il en sortira les taliban (étudiants en théologie islamique) dont Riyad reconnut immédiatement le nouveau régime en même temps que le Pakistan et les Émirats arabes unis.