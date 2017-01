CES de Las Vegas ou "the place to be" cette rentrée : François Fillon, Michel Sapin, Axelle Lemaire et beaucoup d’autres vont s’y bousculer. Mais pourquoi ?

François Fillon sera donc à Las Vegas à partir du 5 janvier, là où se tient le plus important salon de la high tech mondiale. Il y croisera Michel Sapin, qui doit faire le voyage, et Axelle Lemaire, la ministre chargée des nouvelles technologies. Sans parler de ceux que l’actualité n’a pas éclairé mais qui tournent sur le marché politique.

Une absence de poids est celle d’Emmanuel Macron. "Ne pas aller, là où beaucoup l’avait découvert l'année dernière est aussi une façon de se faire remarquer". C’est du moins le raisonnement qu’on dû faire ses conseillers de presse et ses experts en marketing.

Le salon des nouvelles technologies de Las Vegas est devenu au fil du temps, l’équivalent pour les "geek" du festival de Cannes (pour ceux qui aiment les stars de cinéma), ou du salon de l’Agriculture (pour ceux qui croient qu’il faut aimer la campagne à Paris, pour renforcer ses racines identitaires).

A partir de jeudi, les responsables politiques vont donc aller prendre un bain de foule à Las Vegas au milieu des robots, des objets connectés, des fêlés de nouvelles technologies ou tout simplement de jeux vidéo, et surtout de tous les animateurs de starts-up qui viennent du monde entier chasser les investisseurs ou les partenaires.

Pourquoi le CES est- il aussi important et couru ?

D’abord tous les géants de l'industrie électronique et digitale ont des stands, plus grands les uns que les autres dans le parc d’exposition, installés dans le "convention center" de Las Vegas. Donc si les grands y vont...

Ensuite, les Français y sont très représentés. Les grands groupes comme Dassault Systèmes, Engie, Edf, Orange, ou La Poste sont là, mais avec à leur côté 250 entreprises beaucoup plus petites. Tout cela fait que la France est la première nation étrangère à participer à ce forum. Beaucoup ont fait le voyage tout exprès dans l'espoir d'y trouver soit des investisseurs, soit des alliances, soit des partenaires, et la plupart présentent des innovations totalement originales. Les Américains, considèrent que la France a le potentiel d’imagination et d’innovation le plus fort. Bref les Français sont courtisés parce qu’ils sont intéressants.

Pour les hommes politiques, il y a là un phénomène qui mérite d’être observer de près et dont il faudrait tirer les leçons.

Comment se fait-il en effet que la France, qui a un des potentiels de recherche et d’innovation les plus dynamiques, ne réussit pas à diffuser cette énergie à l'ensemble de l’économie ?

C’est Emmanuel Macron qui a senti il y a un an ce phénomène et surtout il a perçu le bénéfice qu'il pouvait en tirer en devenant porte-parole de ces innovateurs. Affaire de génération, affaire de technologie. Cette année, s'il ne devrait donc pas faire le déplacement, l’industrie du digital sait qu'elle peut compter sur son soutien et réciproquement.