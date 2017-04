"Les cent derniers jours d'Hitler" : quand le dictateur évoque encore "un tournant historique"... mais ne convainc plus personne

À 14 heures, Hitler reçoit à la chancellerie tous les Gauleiters à l’occasion du 25e anniversaire de l’annonce du premier programme politique du parti national-socialiste, une des dates importantes du calendrier nazi. Ce sera son dernier meeting politique. Ces puissants barons du Parti détiennent, souvent en lieu et place de l’État, d’énormes pouvoirs, y compris militaires, dans leurs circonscriptions, les Gaue. Presque tous sont là, à l’exception notable de Karl Hanke, bloqué à Breslau, et de Erich Koch, accaparé par la défense de Königsberg.

« Achtung, der Führer ! » Tous se figent au garde-à-vous. Hitler paraît, accompagné de Bormann. Il serre les mains de chacun des hommes rangés en ligne. Puis, après une courte allocution, il décore Konstantin Hierl, chef du service du travail, à l’occasion de ses soixante-dix ans, de la croix d’or de l’ordre allemand avec feuilles de chêne et épées. On déjeune, puis la compagnie passe dans l’immense bureau du Führer pour y écouter le discours politique. Bormann, qui garde à l’esprit comment le grand conseil fasciste a renversé Mussolini en 1943, a interdit toute question.

Assis devant la grande table, Hitler parle durant une heure trente. Nous possédons plusieurs comptesrendus de cette réunion, dont ceux de Nicolaus von Below, aide de camp du Führer pour la Luftwaffe, et des Gauleiters Rudolf Jordan, de Magdebourg-Anhalt, et Karl Wahl, de Souabe. L’apparence physique délabrée du chef, sa voix faible et éteinte éveillent surprise et pitié chez beaucoup. Son discours ne convainc pas : les promesses de l’arrivée imminente d’une offensive à l’est – qui vient d’avorter… –, d’armes nouvelles et d’un « tournant historique pour cette année », tous ces artifices de propagande ne prennent pas auprès d’hommes assez bien placés pour savoir ce qu’il en est. « Son vieux pouvoir de suggestion, qui avait tant de fois entraîné ces gens, était mort », dit von Below. « Ce n’était plus notre Hitler », écrit Jordan. Appelant à une radicalisation politique, Hitler lance : « Nous avons liquidé les opposants de gauche, mais malheureusement nous avons oublié de frapper aussi à droite. C’est notre gros péché par omission38. » Enfin, évoquant les tremblements de son bras et de sa jambe gauches, il conclut : « Tout mon côté gauche viendrait-il à être paralysé, que j’en appellerais encore et toujours le peuple allemand à ne pas capituler mais à tenir jusqu’à la fin. »

Il n’y a pas d’ovation car l’humeur est sombre. Mais les présents font le salut nazi. Tous sont des créatures du Führer, tous lui sont liés pour le meilleur et pour le pire. Tous ont la conscience chargée de crimes et savent leurs chances de survie faibles en cas de victoire alliée. Six seront d’ailleurs fusillés ou pendus par les vainqueurs, dix se suicideront, deux mourront au combat, un sera exécuté sur ordre d’Hitler pour lâcheté, quatre décéderont en détention ou au cours d’une évasion. Quinze feront des années de prison avant d’être relâchés, presque tous à la faveur de la guerre froide, et trois réussiront à quitter l’Europe à la fin de la guerre. Si Hitler les a convoqués, c’est parce qu’il sait que, de facto, leur autonomie va aller croissant du fait de la dislocation du système des transports et des télécommunications. En les amenant à renouveler malgré tout leur hommage, il s’assure que cette phalange exécutera sa volonté jusqu’au bout, l’imposant en cascade à tous les petits chefs du Parti, jusque dans les derniers villages, les dernières usines, les derniers blocs d’habitations.