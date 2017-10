Catalans, lombards ou tchèques, les canaris sonnent l’alerte de la crise de civilisation grandissante dans la mine européenne

Atlantico : La progression des tensions identitaires en Europe que ce soit en Catalogne, en Italie du Nord, en Autriche, en République tchèque ou en Allemagne pour ne citer que les exemples les plus récents, semble remettre en cause les récits fondateurs sur lesquels s'est construite l'Europe depuis 1945. Ceux-ci étaient censés apaiser les tensions nationalistes et permettre la coexistence dans un contexte de reconstruction puis de construction d'un espace économique commun. Dans les régions les moins favorisées comme les plus favorisées, cette alliance ne fonctionne plus, la croissance n'est plus aussi importante que sous le règne des 30 glorieuses.

Pays riches comme pays pauvres ne croissent plus dans cette solidarité et tentent de plus en plus de se détacher des "poids morts". Peut-on en ce sens parler de crise de civilisation en Europe, autour de l'effritement du sentiment de prospérité commune ?

Christophe Bouillaud : Parler de crise de civilisation en Europe me parait toujours un propos très ambitieux. On en parle depuis au moins la fin de la Première guerre mondiale, soit près d’un siècle désormais. C’est sûr que la supériorité des pays européens sur le monde et le sentiment que le Commerce, la Science et la Morale marcheraient de concert depuis l’Europe pour faire avancer le genre humain sont mis en cause depuis cette époque. Un siècle après, il faut bien admettre que le XIXème siècle européen est fini. En réalité, le moment présent est plutôt marqué par la disparité des trajectoires des pays européens. Il y a du point de vue économique d’un côté, des pays qui sont déjà sortis depuis longtemps de la crise économique commencée en 2007, comme l’Allemagne ou l’Autriche, et certains même qui n’y sont en fait jamais vraiment entrés, comme la Suède, et de l’autre côté, des pays qui peinent à sortir de la crise, comme l’Espagne, l’Italie ou la France, et des pays dont il est douteux qu’ils en sortent jamais, comme la Grèce.

Une Commissaire européenne a reconnu récemment l’évidence : la crise économique des dix dernières années a constitué un moment où les expériences des Européens se sont diversifiées, un long moment où il y a eu de la divergence et non de la convergence entre pays. Un Suédois n’a pas vécu les mêmes années qu’un Bulgare ou un Grec. Cela laisse bien sûr des traces dans la manière dont chacun envisage son propre sort : d’une part, chacun tend à avoir une vision nationale de la situation qui est la sienne, et d’autre part, chacun tend à ne pas vouloir perdre ce qu’il a et qu’il perçoit comme le résultat de ses seuls efforts. Comme l’Union européenne n’apparait pas comme la force trainante du renouveau économique des dernières années, cela favorise les partis qui vont vanter les réussites nationales ou appeler à des réussites nationales uniquement. Même un Emmanuel Macron qui s’est fait élire en défendant l’intégration européenne n’a pas omis de préciser en même temps un horizon de supériorité retrouvée pour la France en tant que telle (la fameuse ‘start-up nation’ de la campagne électorale de cette année). De fait, le discours d’une Europe qui serait forte en elle-même de sa stratégie économique ou de ses valeurs ne passe qu’auprès d’un groupe restreint d’électeurs dans chaque pays.