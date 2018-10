Carrefour/Casino, Scor/Covea : après l’échec des alliances franco-françaises, la convoitise des groupes étrangers

Tout se passe comme si, devant le danger de la concurrence mondiale, les entreprises francaises étaient incapables de s’entendre pour se protéger. Les mariages arrangés ou pas entre entreprises françaises n’ont pas la cote Les patrons de Casino, Jean Charles Naouri ou de la SCOR avec Denis Kessler, ont en tout cas débouté les deux offres qu’ils avaient reçues de la part de grands groupes français. Pas de rapprochement ni de prise de contrôle.

Mais si les OPA ne se font pas au sein du club des entreprises françaises, il y a alors de grands risques pour que des groupes étrangers s’intéressent eux aussi aux fleurons tricolores.

Parce qu’il y a des moyens financiers ailleurs que l’Hexagone ne possède pas forcément, des moyens venant de fonds d’investissements ou grandes entreprises à forte trésorerie.

Si l’on en revient au mariage raté entre Carrefour et Casino, on s’aperçoit que c’est symptomatique de ce qui se passe dans la distribution française. C’est une « French Farce » selon Bloomberg. Casino a déclaré rejeter une offre d’achat faite par Carrefour. Après cette déclaration, Carrefour a nié avoir fait toute proposition au groupe présidé par Jean-Charles Naouri, qui traverse pourtant une période boursière et financière troublée depuis quelques mois. Mais non, le conseil d’administration de Casino a préféré, après étude de la dite proposition, rejeter l’offre de Carrefour.

Alors, qui mangera qui dans la distribution française?

L’ennemi annoncé, c’est bien sur Amazon. Le géant rôde, et pour cause, il a déjà racheté une chaine américaine de supermarchés physiques en 2017 – WholeFoodsMarket et en 2018, il vient de créer un partenariat avec Monoprix pour vendre ses produits frais. Monoprix, qui appartient au groupe Casino, est aujourd’hui une enseigne réputée haut de gamme, avec des sous-marques comme « Monoprix Bio » ou « Monoprix Gourmet ». Monoprix apparaît comme celle se rapprochant le plus d’un Whole Foods français. Et si partenariat il y a eu, c’est à dire que pour l’instant Monoprix reverse une commission à Amazon sur le prix de ses ventes sur la plateforme en ligne, le rachat pur et simple par Amazon n’est peut-être pas loin, l’américain en a largement les moyens. C’est peut-être ce qui s’est passé dans la tête des équipes d’Alexandre Bompard chez Carrefour, craignant qu’un tel rachat ne relègue Carrefour loin derrière.

Le deuxième épisode de cette rentrée se passe sur un secteur moins en vue mais est tout de même intéressant. Il s’agit de l’assurance/réassurance. Pour la SCOR, ça s’est passé fin août, dans une lettre écrite par Covéa, l’un des principaux assureurs français (marques GMF, MAAF et MMA) et son principal actionnaire (8% du capital). Une proposition de rapprochement dans laquelle le mutualiste Covéa veut acquérir la totalité du capital de Scor. Pour Covea, acquérir un acteur de la réassurance, assureur des assureurs, aurait été un coup de maitre dans la constitution d’un grand groupe d’assurances diversifiées et intégré mais la Scor a rejeté toute proposition et a assez mal digéré cette tentative, incitant maintenant fortement le président de Covea, membre de son conseil d’administration, a démissionné.