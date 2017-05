Budget : En Marche rapide vers le mur de la réalité ?

Pour Emmanuel Macron, la mission est claire : assurer la survie de la zone euro en distillant en France la dose d’ordo-libéralisme nécessaire pour assurer la convergence des politiques économiques et budgétaires.

La cybercriminalité doit être appréhendée comme de la criminalité à part entière, et même de la criminalité grave. Or les responsables de la cyber-sécurité ignorent le monde du crime.

Alors que sur le papier, le programme du Labour pour les législatives anticipées britanniques est potentiellement le plus populaire, son leader, Jeremy Corbyn, peine à susciter l'adhésion au sein de la population, y compris chez les électeurs travaillistes.

Afin de remporter les élections législatives, il est indispensable que la droite assume une politique économique et sociale de rupture, et qu'elle revienne aux fondamentaux sur l'autorité de l'Etat et la politique régalienne.