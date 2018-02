Bruxelles : un sommet sans drame, ni crise. On rêve. Et ça n’est ni un mirage, ni un miracle

Les membres de l’Union européenne se retrouvent vendredi pour un sommet informel afin d’ouvrir un chantier de réformes des institutions qui peut durer jusqu’aux élections européennes, c’est à dire plus d’un an. C’est dire qu’ils ne sont ni pressés, ni stressés.

La situation est assez historique parce que jamais les conditions n’ont été réunies et aussi bien coordonnées pour faire avancer la construction européenne.

On croyait l'Union au bord du gouffre et de la faillite, laminée par la crise économique et financière, écrasée par des montagnes de dettes, menacée par la montée des populismes et des nationalismes, étouffée par la bureaucratie de Bruxelles, paralysée par une gouvernance trop lourde, tétanisée par l’arrogance de certains partenaires hyper puissants - Allemagne en tête - incapable de résister au départ de la Grande Bretagne, tentée par la jurisprudence Brexit, angoissée par les arrivées incontrôlées et incontrôlables des migrants.

Alors contrairement à ce qu'on pensait, le chantier de réformes est important mais il n’est pas sans futur.

1er point : l’Union européenne va devoir affronter la sortie de la Grande Bretagne, c’est gérable. Puisque les anglais l'ont décidé, les européens vont l’assumer en essayant de trouver les conditions pour que le Royaume Uni qui n’avait pas imaginé toutes les difficultés, ne sombre pas dans le chaos et la faillite. Ce qui serait catastrophique pour les britanniques les plus pauvres et pour les résidents étrangers. Les chefs d’Etat et de gouvernement sont donc décidés à apporter aux anglais les solutions pour sauver Theresa May de tous les démons suicidaires portés par les partisans d’un Brexit dur et pur. En clair, il n’y a pas en Europe une majorité de membres décidés à punir les anglais pour avoir quitter le navire, ce qui serait stupide.

2e point : les pays de la zone euro, qui constituent le cœur de l’Union européenne, ne sont plus actuellement menacés par une crise sur l’euro. La Grèce est sortie de la zone rouge. Grace à ce qu on appellera « l’habileté politique » de Alexis Tsipras, grâce aux efforts consentis pas les grecs eux mêmes et grâce à la solidarité qui a néanmoins joué pour procéder à un début d’effacement des dettes.

Donc la zone euro n’est plus menacée d’éclatement par une faillite de la Grèce. En revanche, elle peut être menacée par la fragilité du système bancaire italien qui se retrouve à bout de souffle, compte tenu de l’endettement de l’Etat et des acteurs privés. Or, il est évident qu’un accident bancaire en Italie aurait un effet systémique sur le reste de la zone Euro.

Par conséquent, le premier axe de réforme de la zone euro va être de renforcer les mécanismes de financement.

3e point : l’Europe va donc devoir en priorité renforcer les régulations et les protections pour éviter que les dettes accumulées dans un des Etats membres n’entrainent le naufrage de cet Etat et du coup contamine l‘ensemble de la zone.