Un brin déprimé(e) sous la couette ? Essayez donc la cannelle, l'ingrédient magique pour une sexualité retrouvée

Les épices sont décidément d'une grande aide pour la sexualité. On utilise la cannelle en pâtisserie. C'est une écorce (celle du cannelier) que l’on peut au besoin réduire en poudre. Les gâteaux nordiques, notamment, en sont riches. Elle se marie très bien avec les gâteaux aux pommes. Quant à sa réputation d'épice favorisant la libido, elle est aussi ancienne que la culture gastronomique. La cannelle stimulerait la circulation sanguine, donc favoriserait le bon fonctionnement des organes génitaux, comme des émois qu'ils suscitent.

Elle fait partie des aromates dits "cordiaux" qui procureraient une sensation de réchauffement rassérénant de l’organisme.

Elle attiserait donc indirectement le ressenti de diverses émotions, en particulier le sentiment amoureux. La cannelle est l'un des aliments les plus riches en antioxydants. Les principaux d’entre eux sont les pro-anthocyanidines. Ils protègent nos cellules et ont une action préventive sur l'oxydation du cholestérol, d'où son impact sur une bonne fabrication des hormones sexuelles. Attention ! Certaines cannelles vendues en-dehors des circuits de distribution contrôlés contiennent trop de coumarine, qui, à forte dose, peut se révéler toxique. Il existe aussi des allergies à la cannelle.

Sa consommation est déconseillée en excès aux femmes enceintes et en cas d'ulcère à l'estomac. Elle renferme des flavonoïdes qui, on l'a vu, en plus de jouer un rôle positif dans la fabrication des hormones sexuelles, stimulent les récepteurs à l'insuline, ce qui permet de contrôler la glycémie (taux de sucre dans le sang). Une glycémie stabilisée, un coeur protégé… vous voila, grâce à la cannelle, paré pour batifoler.

